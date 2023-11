Estrellas del tenis hacen llamado para reconstruir Acapulco

CDMX.- Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev y Grigor Dimitrov, estos dos últimos campeones alguna vez del Abierto Mexicano de Tenis, hicieron un llamado para pedir donaciones y obtener recursos para reconstruir Acapulco, sede del máximo torneo de la ATP en territorio nacional.

"Como saben, el huracán Otis, una tormenta devastadora, causó mucho daño en Acapulco. Este desastre natural ha provocado una crisis y Acapulco necesita tu ayuda. El torneo junto con la ONG 'Construyendo' está haciendo una alianza para tratar de reconstruir la ciudad. Tu ayuda es necesaria", dijo Stefanos Tsitsipas, quien compitió por primera vez en el Abierto Mexicano de Tenis en 2021, llegando a la Final junto a Zverev.

La organización del torneo aún no ha dado a conocer una determinación final sobre el futuro próximo del torneo que tiene como fecha original celebrarse del 26 de febrero al 2 de marzo del próximo año, sin embargo, el huracán causó daños severos al inmueble que se inauguró en 2022 hacia la celebración de 30 años que se dio este año.

"Ha sido muy difícil ver lo que está pasando con el huracán Otis en Acapulco, uno de mis torneos favoritos que me gusta jugar y que he ganado (2014). Me da mucha tristeza ver cómo la gente está luchando ante la adversidad", añadió Dimitrov.

Y el alemán Alexander Zverev, campeón en 2021, se unió al llamado: "Ayúdanos a juntar dinero para a construir juntos al hermoso Acapulco y ayudar a todos sus habitantes. Volvamos a construir este lugar hermoso".