Estuve en shock durante dos días: Djokovic

Londres.- Novak Djokovic reconoció este lunes que estuvo en shock durante dos días, después de haber sido descalificado en el US Open tras golpear sin querer con una pelota a una jueza de línea.

En la jornada dedicada a los medios de comunicación del Masters de Roma, Djokovic se refirió por primera vez al suceso que le costó su salida del abierto americano.

"Después de ese episodio estuve en shock durante dos días, tuve una gran culpa y fue una gran lección de vida. Estoy seguro de que es una experiencia que tendré a lo largo de mi carrera. Lo importante es que la jueza de línea está bien, la escuché en los días siguientes y por suerte se había recuperado.

"Eso es lo más importante. ¿Cómo se siente la gente con respecto a este episodio? Es cierto que se ha hablado de ello, lo entiendo. Pero voy a seguir mi camino, consciente de lo que he hecho", dijo el serbio.

Por su parte, Rafael Nadal señaló que sentía la descalificación de Djokovic.

"Djokovic tuvo mala suerte, me da pena, tuvo una oportunidad en este Slam", dijo sobre el número uno del mundo. "No se debería hacer cosas así, pero suceden en circunstancias desafortunadas. En la pista es importante tener el control para evitar la mala suerte, seguro que no quería golpear a nadie".

Nadal volverá a competir luego por primera vez desde el Abierto Mexicano de Tenis, en febrero pasado.

"Estoy encantado de volver. Las circunstancias han sido pesadas para todos, difíciles. Pero aquí estamos. Roma siempre es emocionante. Es sin duda uno de los acontecimientos más importantes del mundo", señaló.