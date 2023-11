Estuvo Julio César Chávez a punto de recaer en adicciones

Tashkent, Uzbequistán.- Lleva 14 años sin meterse drogas ni ingerir alcohol, pero Julio César Chávez confesó que ha estado a nada de volver al vicio, sobre todo por los problemas de adicción de sus hijos Julio y Omar.

El "César del Boxeo", de 61 calendarios, reveló que vio bien al "Junior" hace unos días, pero también aceptó que el mayor de sus retoños tendría un problema de adicción a pastillas, mientras que Omar dio el primer paso y aceptó ir a rehabilitación pues es ludópata, y actualmente tiene permiso solamente para salir a entrenar, pues planea volver al ring a fines de año.

¿Cómo le has hecho para mantenerte limpio por tantos años?

"Cómo le hice para dejar de tomar y drogarme, bueno, pues huevos en la mañana, huevos en la tarde y huevos en la noche.

"Han sido 14 años bien difíciles, no ha sido fáciles, he estado así, a una rayita, a un pelo de volver a recaer, pero gracias a Dios y a mis clínicas, voy con los psicólogos, doctores, con los consultores a curarme, y con estos problemas de mis hijos ha sido bien difícil, muy estresante el no recaer".

¿La adicción de tus hijos es la pelea más difícil que has tenido?

"La verdad sí, sin duda, porque los hijos, tú tienes hijos y lo sabes, como se les quiere aunque estén grandes, y no quiero que mi hijo Julio se vaya a quedar loco, quiero que esté bien, va a estar bien primero Dios".

¿Cómo va la rehabilitación de Omar?

"Gracias a Dios Omar dio el primer paso, él solo me dijo, 'papá, vamos a la clínica'. Eso es una bendición de Dios, ya dio el primer paso, es lo más importante. Está saliendo para entrenar y saldrá para hacer la pelea".

¿Cuándo fue la última vez que viste a tu hijo Julio?

"Lo acabo de ver hace poquito, una semana, cuando voy veo está bien, pero me vengo y sigue con su desmadre".

¿Julio hijo estuvo más de un año en rehabilitación, crees que le ha costado readaptarse?

"No quiere ver su realidad, y cómo evade los problemas, las cosas que ha hecho de su vida, los videos que sube, y no tiene consecuencias, porque toma pastillas y se olvida de eso".

JC reconoce que tiene culpa de lo que pasa con su hijo.

"No he podido ayudar a mi hijo Julio (37 años), no le he dado el tiempo necesario... quizá es un error mío, y lo estoy pagando".