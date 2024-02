Ethan Thompson gana el All-Star de la G-League con EYL

El jugador de los Capitanes de la Ciudad de México, Ethan Thompson y el equipo Earn Your Leisure consiguió el título en el Up Next Game de la NBA G-League al imponerse en el Indiana Convention Center 30-21 sobre el conjunto de Ball Is Life en la definición del evento.

Thompson inició desde el banquillo los dos juegos que disputó, el primero en la Semifinal ante el cuadro de Stricktly, a quienes vencieron 30-27 en un partido apretado, donde el boricua tuvo 10:17 de actividad en la duela, completando dos asistencias y un rebote.

Ya en la Final, EYL tuvo que remontar el partido y Travelin Queen del Osceola Magic montó un show junto con Alondes Williams del Sioux Falls Skyforce para venir de atrás, finalmente fue Queen elegido como el Jugador Más Valioso, además de que Thompson consiguió dos puntos por medio de una clavada y dos rebotes en 4:16 de juego para él.

Así finalizó el evento de media temporada en la NBA G-League y los Capitanes jugarán el 22 de febrero ante los Long Island Nets para empezar una gira de tres juegos como visitante, la actividad en la Arena CDMX volverá hasta el 28 de febrero cuando se midan al Memphis Hustle.