Evita Alanís justificar el mal momento

Guadalajara.- Oswaldo Alanís tuvo una mala presentación en su regreso a la Liga, quedando expuesto en dos de los tres goles con los que perdió el Guadalajara el domingo.

Es por eso que el zaguero que llegó al redil después de jugar un año en la Segunda División de España, evitó poner justificaciones por el pobre nivel del equipo, ni siquiera los viajes de ida y vuelta a Estados Unidos para cumplir con la Liga y la International Champions Cup.

"Han sido días difíciles y ajetreados, no lo niego, pero si le ponemos así sería como dar una justificación y no lo tenemos que ver así", declaró el defensa del chiverío.

Alanís jugó los 90 minutos, pero quedó mal ubicado en el segundo gol del Santos al soltar la marca del brasileño Matheus Doria.

Luego en el tercer gol, el michoacano permitió que Julio Furch le rematara casi sentado a primer poste, sin que el defensa pudiera al menos estorbar.

Sin embargo, Alanís considera que a pesar de las derrotas que acumula el equipo entre los amistosos en Estados Unidos y el de la Liga, el plantel ha trabajado bien en la pretemporada.

"Difícil decir qué es lo que va a venir en el torneo, porque somos conscientes de que estamos trabajando bien para mejorar muchas cosas, pero falta, falta mucho y más como se vio en este resultado", reconoció.

Por su parte el portero José Antonio Rodríguez, reconoció que están lejos del nivel que necesitan para ser competitivos.

Toño colaboró con el primer gol de los laguneros, al atajar mal un disparo en tiro libre del uruguayo Brian Lozano desde más de 40 metros.

"No me gusta recibir goles y menos de esa manera. No me queda más que trabajar. Nos choca tener actuaciones así, pero ¿qué le vamos a hacer?, hay que darle para adelante", declaró el portero rojiblanco.