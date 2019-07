Ewan gana 16a etapa de Tour; Alaphilippe sigue de líder

Nimes, Francia (AP) — Caleb Ewan superó a sus rivales sprinters en un sofocante calor para ganar el martes la 16ta vuelta del Tour de Francia, al tiempo que el francés Julian Alaphilippe retuvo la camiseta amarilla de líder.



Ewan, un debutante en el Tour, superó a Elia Viviani y Dylan Groenewegen para ganar su segunda etapa.



Con las temperaturas superando 40 Celsius (104 Fahrenheit), Alaphilippe y sus principales rivales se atacaron mutuamente a lo largo de los 177 kilómetros de una etapa mayormente plan a la región rural de Nimes.



Ewan, un debutante en el Tour, superó a Elia Viviani y Dylan Groenewegen para ganar su segunda etapa. Luego que un grupo de cinco ciclistas escapados fue alcanzado a dos kilómetros del final, Viviani fue ayudado por sus compañeros y se lanzó al sprint a 200 metros de la meta, pero no pudo resistir el embate de Ewan.



"Para serles honesto, me sentí muy mal hoy. Creo que el calor realmente me afectó”, dijo Ewan. “Estaba sufriendo, pero tuve una motivación adicional hoy porque mi esposa y mi hija están aquí”.



El campeón defensor Geraint Thomas se cayó de la bicicleta unos 40 kilómetros tras el arranque, pero escapó mayormente ileso, con unos pocos arañazos en el codo izquierdo.



Thomas, que va segundo en la tabla general, había sido atrapado ya en colisiones colectivas en la primera y la octava etapas de la carrera. El danés Jakob Fuglsang, que iba noveno en la tabla, se cayó a 28 kilómetros de la meta y abandonó el Tour.



El director deportivo de Thomas Nicolas Portal dijo que el líder del equipo Ineos se lesionó un costado, “pero está bien” con la mira en tres duras etapas en los Alpes esta semana.



Bajo un sol abrasador, los ciclistas trataron de refrescarse con botellas de agua fría en la nuca cuando pedaleaban en el Pont du Gard, un ancestral puente y acueducto romano en un paisaje de rocas, árboles y agua.



Los fugitivos Alexis Gougeard, Lukasz Wisniowski, Stephane Rossetto, Paul Ourselin y Lars Bak llegaropn a tener dos minutos de ventana, pero gradualmente fueron alcanzados por los sprinters.



No hubo cambios significativos en la tabla general, con Alaphilippe manteniendo una ventaja de 1 minuto y 35 segundos sobre Thomas. Steven Kruijswijk siguió tercero, a 1:47 del líder, seguido por Thibaut Pinot tres segundos más atrás.