Exigencia al máximo

Ciudad de México.- En el América es tanta la exigencia del título que sus futbolistas saben que de no conseguirlo pueden perder hasta el trabajo.

A diferencia de otros clubes en los que no pasa cuando fracasan en los objetivos básicos, en el cuadro azulcrema hay otra mentalidad, incluso para no entrar en polémicas ante las múltiples críticas que reciben.

"No me gusta opinar de esa manera. Sí, tenemos la opción de callar bocas dentro de la cancha. Como dije, la gente puede opinar lo que quiera, pero nosotros tenemos que estar unidos, marcar la diferencia y más que nada cuidar nuestro trabajo porque si no conseguimos los objetivos que nos propusimos cada uno se va para la casa", expresó el zaguero paraguayo Bruno Valdez, horas antes de viajar a Morelia para el juego de ida de la Semifinal.

El América tiene claro que sí existe un método para complicar a Monarcas, y no es otro que el que ocuparon el pasado domingo en cancha de los Tigres.

"Tenemos que jugar de esa manera, se jugó muy bien y se presionó bien arriba. Estuvimos bien parados, bien sólidos y ésa será la fórmula para el siguiente partido.

"Presionan mucho, tienen jugadores que corren todo el partido, también tienen una delantera muy buena, sus delanteros están haciendo goles y es un equipo muy respetables, también tenemos lo nuestro", comentó.

Insistió en qué en el grupo se fortalecen porque no se contaminan con las críticas que suelen recibir.

"La institución tiene esa exigencia por la historia y lo que genera. Nunca salimos de zona de Liguilla. Si vamos a empezar a decir que tuvimos lesionados o cosas así son ya excusas, tenemos un gran plantel que tiene que pelear y estar en esa posición.

"Somos un equipo grande y el equipo grande siempre tiene que estar peleando el título", mencionó Valdez.