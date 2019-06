Expone Yamileth Mercado su título este viernes

Antes de lo que será su 16a pelea profesional, la chihuahuense Yamileth Mercado fue clara al indicar que este viernes, ante Karina Fernández, no tiene otra opción más que la victoria.

“No tengo margen de error”, dijo Mercado, originaria de Cuauhtémoc, durante la rueda de prensa previa al evento que se realizó este miércoles, y a la que llegó seria, concentrada, vestda de forma elegante y con unas sobrias gafas para el sol. Fue de las primeras en llegar y dedicó una mirada al póster promocional antes de tomar asiento.

La pelea será por el título internacional supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, en posesión de Mercado.

“Sé cuál es mi objetivo, sé hacia dónde voy, que es obtener el campeonato absoluto (supergallo) del Consejo Mundial de Boxeo, por eso esta pelea es tan importante, es un paso más en el que no puedo fallar”.

La peleadora de 21 años fue respetuosa con su rival y habló más de su propia preparación y del futuro que puede tener en caso de salir victoriosa el viernes en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo.

Por su parte Marco 'Dorado' Reyes advirtió al argentino Gonzalo 'Mago' Coria que no le será nada fácil venir a Chihuahua por una victoria.

Este combate y el de Yamileth (13-2, 4 KO) ante Fernández (12-3-1, 3 KO), serán los estelares de la función del viernes por la noche.

“Bienvenido a las grandes ligas del boxeo, pero le digo a Gonzalo que se cuide, porque puede que sea much para él todavía”, dijo Reyes (37-6, 28 KO) al joven argentino de 22 años.

Antes de tal advertencia, el pampero comentó que su deseo es ofrecer un buen espectáculo al público chihuahuense.

“Estoy muy contento de estar aquí, en tierra de boxeadores; me preparé bien y estoy listo para ofrecer una buena pelea a la afición, pero sobre todo para llevarme el cinturón hasta argentina, es por lo que vine y daré todo para lograrlo”, afirmó Coria (15-3, 6 KO).

Esta pelea será por el título Fecarbox (centroamericano) peso medio, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), indicó el comisionado de box, lucha y artes marciales mixtas, Humberto Manjarrez, quien sancionará los combates del viernes.

Otro campeón que entrará en acción es el monarca Latino Mosca CMB, Luis "Chapo" Castro (16-3-2, 12 KO) quien va ante el neolonés Juan Guadalupe "Lupillo" Muñoz (12-10-1, 5 KO).

También se presenta el invicto Ángel "Pillado" Hernández (12-0-0, 7 KO) que va en pelea de alto riesgo ante el experimentado capitalino Martín "Pini" Casillas (19-11-1, 10 KO) en duelo a ocho rounds en peso Supergallo.

De igual forma, entrarán en acción Francisco "Remache" Bonilla, Germán "Bombón" García, Rubén "Zuricata" Téllez, Carlos "Sombra" Márquez y debutará Bryan "Pinocho" Soto, quien tuvo una brillante carrera amateur.