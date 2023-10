Falta de roce y procesos truncos, los pecados según Valdano

CDMX.- Sumida en la peor crisis de los últimos 30 años, la Selección Mexicana puede rezar por una generación espontánea de futbolistas de gran nivel o , como plantea Jorge Valdano, atacar problemáticas como los procesos truncos de los campeones mundiales Sub 17, la escasez de exportación y hasta esa triste herencia del apellido Concacaf.

"El roce competitivo en esto es importantísimo. Una de las razones por las que México no acaba de dar el salto es el roce competitivo, el estar dentro de la Concacaf y no tener la capacidad de competir al más alto nivel de una manera más o menos continua que le permita pegar saltos evolutivos", dijo a CANCHA el campeón del mundo con Argentina en 1986.

"Si no se puede hacer colectivamente a través de las Selecciones, sería muy útil que se haga individualmente, como hace Argentina, exportando jugadores a Europa. Lo que pasa es que esta es una realidad económicamente mucho más potente que Argentina, entonces a los jugadores les da más pereza salir de aquí para ganar más o menos lo mismo en términos económicos".

Croacia es un país de 3 millones 900 mil habitantes y ya tiene un subcampeonato y un tercer lugar en el Mundial, y Uruguay, con menos de 3 millones y medio de pobladores, tiene mejores logros. México presume una población de 126 millones y no le alcanza para un equipo de primera talla.

"Hay que estar muy atentos a los procesos formativos y a las oportunidades. No puede ser que un país que es campeón del mundo Sub 17 pierda en el camino a todo ese talento porque los chicos no han tenido la oportunidad de asomar a los primeros equipos, no se les dio esa oportunidad.

"Uno de los círculos virtuosos que hay en Argentina es que vendiendo jugadores tan jóvenes están obligados a debutar a chicos de nivel medio, porque hay lugares vacíos que ocupar, pero esos chicos de nivel medio, compitiendo, se hacen jugadores de niveles superiores que terminan mereciendo ir a Europa y en ese proceso la fortaleza de la Selección se ve beneficiada", expresó Valdano.

Ganó el barrio

En una época en la que al futbolista solo le falta tener número de serie, como si lo produjeran en masa, el título de Argentina en el Mundial es por demás esperanzador para Jorge Valdano.

"Este triunfo de Argentina me parece que ha sido muy sano para que no nos pongamos a copiar lo de los europeos, porque Argentina ganó, pero no solamente ganó, sino que ganó a lo argentino, que eso es muy importante para que entendamos que en el futbol que se está desarrollando, la academia va ganando lugar (y Europa va a la cabeza), pero tenemos rasgos originales que conviene cuidar porque es ahí donde está la cultura, el oficio, cosas que a la hora de competir son muy importantes", dijo a CANCHA el también técnico campeón con el Real Madrid en 1995.

Aludió a esa Final de la Copa del Mundo en la que a Francia le bastaron tres minutos para empatar.

"Empezaron a hacer cambios, y daba la sensación de que los que entraban eran mejores que los que salían, por lo menos eran más fuertes, más rápidos, más grandes de cuerpo, y uno se preguntaba '¿y ahora cómo hace Argentina para sobrevivir?', lo hicieron a través del oficio, a través de una cultura casi barrial, esa que está en los clubes de pueblo, de barrio y que ayudan a que el jugador argentino crezca con esa astucia y esa capacidad para descubrir las debilidades del adversario y ponerse a reparo cuando vienen las tormentas", comentó.

Analiza genios

Jorge Valdano, también analista, filósofo del futbol y escritor, entiende lo ocioso de comparar las genialidades de Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

"Diego tenía todos los elementos de la calle, sobre todo el virtuosismo y la astucia, que son dos cosas que la calle sabe cuidar, y Leo efectivamente es un animal anfibio, mitad calle y mitad academia, porque a los 13 años ya estaba en Barcelona.

"Me temo que el próximo (genio) será solo academia. Si nace un genio cada 20 años, dentro de 20 años el futbol será solo académico, me da la sensación de que el próximo se parecerá más a Cristiano Ronaldo que a Messi", dijo a CANCHA quien también fuera directivo del Real Madrid.

Valdano subraya la importancia de la calle en el proceso formativo porque en la academia se pierde libertad, y con ello se limita el proceso creativo; la metodología agarra en fuera de lugar al amague, al regate, al desequilibrio.

"Mbappé también pisó la calle, sí, digamos que estamos hablando de un talento superior, que tiene la potencia de un atleta y las condiciones futbolísticas de un jugador, es un buen ejemplo, lo que pasa es que Mbappé es una excepción de la formación académica", comentó Valdano.

Fe en el Real Madrid

Barcelona y Real Madrid paralizan el universo futbolístico en cada enfrentamiento. El próximo sábado 28 de octubre, en el Estadio Olímpico de Montjuic, tienen una nueva cita.

"Los dos están renovados, por lo tanto bajo observación, los Clásicos generalmente suelen dar referencias definitivas hasta tres partidos después, en donde las cosas vuelven a equilibrarse.

"Barcelona tiene una plantilla muy amplia, quizá más que el Real Madrid, pero el Madrid tiene jugadores de muchísimo nivel, jóvenes con un futuro tremendo y confío mucho en sus posibilidades, no solamente con respecto al Clásico, me gusta alargar la mirada, me da la sensación de que el Madrid del futuro va a estar preparado para las grandes emociones", expresó Jorge Valdano.

Campeón del mundo como futbolista, monarca como técnico, directivo, analista, filósofo del balón y escritor, ¿qué le falta a Valdano en el futbol?

"En el futbol no, ¡no!, como dijo el prologuista de mis libros en italiano, solo me falta ser balón y árbitro, pero no tengo esa aspiración, je je".