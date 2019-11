Federer: en camino a ser leyenda

Ciudad de México.- Roger Federer nació con una raqueta en la mano.

Llevarla tan pegada exige un alto rigor en su juego que lo ha acompañado desde que comenzó a los 8 años.

Fue recogepelotas en Basilea de 1993 a 1994, torneo que ha ganado en 10 ocasiones y donde tiene la tradición de comprar pizza para los recogepelotas y comer con ellos.

Su ídolos de infancia fueron Boris Becker, Stefan Edberg, fino tenista del revés a una mano, y Pete Sampras.

Dotado de una extraordinaria elegancia de la que alguna vez reflexionó: "En los deportes, nos encantan los adjetivos, pero no es nada nuevo. Los aceptas con una sonrisa.

"Creo que mantener el revés con una mano ayuda mucho en este aspecto. Si hablas de jugadores de revés con una sola mano, dices que son elegantes, y si eso añade el éxito que tuve, diría que soy uno de los tipos más elegantes entre los aficionados de una sola mano", dijo el tenista de 38 años.

Su primer Grand Slam lo conquistó en Wimbledon 2003, el suizo venció como auténtico veterano al australiano Mark Philippoussis en tres sets por 7-6, 6-2 y 7-6) en el All England Club. Ahora, presume 20 títulos Grandes en su palmarés, el último en el Abierto de Australia 2018.

Ostenta la mayoría de grandes marcas del deporte de la raqueta. Es el tenista masculino que más Grand Slams ha conquistado.

El de Basilea es el que más veces se ha coronado en la hierba de Wimbledon. Lo ha conseguido en ocho ocasiones, una más que Pete Sampras.

Acostumbrado a romper récords podría romper la marca de máxima asistencia en un partido de tenis no oficial mañana en La Plaza México, ante Alexander Zverev.

El renacer en 2017

En noviembre de 2016 el ranking de la ATP sufrió un cambio monumental: Roger Federer salió por primera vez en 14 años del top 10 de los mejores del tenis mundial.

Desde julio de ese año anunció que quedaría fuera del resto de la temporada mientras continuaba rehabilitándose de la cirugía de rodilla en febrero.

Parecía un adiós anticipado, apostaban por su pronto retiro, una sentencia que no aceptó y desafió a su reloj biológico.

La respuesta fue haber ganado el Abierto de Australia 2017 ante Rafael Nadal a sus 35 años y después de seis meses fuera de competencias. El último título importante de Federer había sido en Wimbledon 2012.

Recobró su historia y su brillo, la leyenda no se ha desvanecido.

Trasciende el tiempo

A los 36 años regresó a la cima del ranking tras cinco años al vencer a Robin Haase en los Cuartos de final del ATP 500 de Rotterdam, Holanda, en febrero de 2018.

Desplazó a André Agassi al convertirse en el jugador más longevo en ser número uno del mundo, pues el estadounidense lo había hecho con 33 años. El ranking no le preocupa.

A sus 38 años el tenista se enfrenta al desafió de la última etapa de su carrera deportiva y la vive con la energía de un joven que quiere comerse el mundo.

El pulso de suizo persigue la marca de Jimmy Connors con 109 títulos contra 103. En un escenario en el que puede jugar dos temporadas más y que tanto en 2018 como en 2019 ha sumado cuatro títulos cada año, no es descabellada la idea de que puede rebasarlo.