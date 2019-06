Federer-Nadal en París, una semifinal magnifique

París (AP) — La semifinal del Abierto de Francia entre Roger Federer y Rafael Nadal se da 15 años después del primer duelo entre ambos.



Por el bien del tenis, quizás no será el último enfrentamiento con tanto de por medio. Nadie sabe, dado que Federer tiene 37 años y Nadal 33.



En todo caso, ¿es prudente descartarles ahora?



Se han topado 38 veces en total. Y aunque ni siquiera es la rivalidad más frecuente en el medio siglo de la era profesional del tenis — es la tercera, por detrás de Nadal vs. Novak Djokovic (54), y Federer vs. Djokovic (47) — es insuperable en cuanto a magnitud, drama y estilos contrastes.



El duelo del viernes será el sexto episodio de un Roger vs. Rafa en Roland Garros, siempre en una semifinal o final desde 2011. Por coincidencia, esa fue la última vez que los cuatro máximos preclasificados son los cuatro que quedan en carrera en París. Después de que Nadal (2) y Federer (3) cumplan con su trámite, si el clima se los permite debido a un pronóstico de lluvia, Djokovic (1) y Dominic Thiem (4) seguirán en la cancha Philippe Chatrier.



Los cuatro máximos cabezas de serie no conformaban el cuarteto final de un torneo del circuito desde el Abierto de Australia de 2012, casi 500 torneos. Es un llamativo contraste con las semifinales femeninas el viernes, en la que sólo aparece una jugadora situada entre las 25 primeras del ranking de la WTA. Se trata de la australiana Ash Barty (8), quien se las verá con Amanda Anisimova, estadounidense de 17 años. La británica Johanna Konta se las verá con otra adolescente, la checa Marketa Vondrousova. Ninguna ha alcanzado la final de un grande.



Federer, en cambio, es el dueño del récord masculino con 20 coronas de Grand Slam. Nadal le escolta con 17, incluyendo 11 en el Abierto de Francia. Djokovic está tercero en la lista con 15. Los tres han completado la colección de títulos de Grand Slam.



“Los tres mejores de la historia, probablemente”, señaló Alexander Zverev, quien se adelantó con un quiebre de servicio ante Djokovic y sacó para ganar el primer set en su cruce de cuartos de final el jueves antes de derrumbarse en lo que fue una derrota 7-5, 6-2, 6-2 frente a alguien que busca su cuarto título consecutivo de Grand Slam.



"Rafa es alguien que en arcilla es probablemente el rival más difícil de vencer”, dijo Zverev. “Novak, cuando te toma la medida, no te da tregua. Roger puede hacer tantas cosas y tiene tanta variedad. Siempre encuentra la manera de meterse en un partido.



Thiem es el distinto. El austríaco de 25 años aún no ha ganado un cetro de Grand Slam, aunque perdió ante Nadal en la final del año pasado en París y accedió a su cuarta semifinal en cuatro años en Roland Garros tras vencer 6-2, 6-4, 6-2 al ruso Karen Khachanov el jueves.



"Sé lo difícil que es poder llegar a esta instancia, llegar lejos en un torneo. Y con estos tres, llevan haciéndolo como 10, 15 años, en cada Grand Slam. Eso te demuestra su calidad", dijo Thiem. “Son unos fuera de serie. Pero por otra parte, los conozco a los tres. He jugado tantas veces contra ellos. Me siento a gusto cuando los veo. Pero estoy intentando vencerles”.



A menos que Thiem pueda vencer a dos de los tres que quedan, éste será el décimo trofeo de Grand Slam seguido que acabe en las manos de Federer, Nadal o Djokovic, quien tiene 32 años.



“Estamos algo viejitos”, dijo Djokovic. “Pero aún sabemos mostrar nuestro mejor tenis en las grandes citas”.