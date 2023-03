Fernanda Contreras quiere seguir con su magia en el tenis

CDMX.- La tenista mexicana Fernanda Contreras prepara su magia, esa que la ha hecho brillar y que ahora espera que la impulse a los Juegos Olímpicos París 2024.

En entrevista exclusiva con CANCHA la mejor singlista tricolor tiene un as bajo la manga: su objetivo es meterse al Top 100 -incluso entre las mejores 90 del mundo- para acceder directo al main draw de torneos importantes como los Grand Slams: Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

En París comenzó todo. Ahí hace 10 meses empezó su encanto en las canchas del mejor tenis:

Fernanda se clasificó a Roland Garros desde la qualy y se convirtió en apenas la tercera mexicana en jugar en el cuadro principal del torneo parisino después de Renata Zarazúa y Angélica Gavaldón.

Luego de haberse clasificado el año pasado desde la qualy a tres de los cuatro Majors, esta temporada viajará ya con entrenadores a los certámenes para elevar su nivel.

Y si bien aprendió trucos de magia en la niñez, la jugadora potosina no se confía en hechizos y se prepara a fondo para poder brillar el próximo año en la Ciudad Luz.

A casi un año de haber jugado tu primer Grand Slam ¿Cómo ha cambiado tu vida?

Es bueno porque tengo más oportunidad de viajar, ahora voy a poder viajar con coach y con un equipo más completo. Lo triste es que tuve unas pérdidas personales, falleció mi abuelo (el legendario tenista Pancho Contreras) y siempre es duro, pero sé que siempre me cuida y que está ahí conmigo.

El año pasado, en el verano le pedí a mi hermana Magda si podía viajar conmigo porque no quería ir a mi primer Grand Slam sola, sentía que podía ser una experiencia muy intimidante. Fue muy divertido, pero ahora si necesito empezar a jugar en un nivel más alto y jugar contra las Top 50.

¿Sin expectativas en el ranking?

Me encantaría estar Top 100 o Top 90 (es la 179 del orbe en singles) porque eso significaría poder estar en main draw de los Slams y eso ayudaría mucho porque puedo jugar otro torneo en vez de calificarme otra vez, y hacer todo ese proceso es muy emocional, pero es muy duro.

¿Qué amistades tienes en el circuito?

Me junto mucho con Mirjam Bjorklund, viajamos mucho a torneos juntas y jugamos dobles. Y Gugu (la doblista Giuliana) Olmos es mi ídola, le ha ido muy bien, siempre nos está ayudando y está abriendo muchas oportunidades para las mexicanas. Le mando mensajes cuando me siento nerviosa. Me he juntado mucho con Caro García, la conocí una semana antes de Wimbledon.

Me pidió que les enseñara unos trucos de magia que estaba jugando con unos amigos en Monterrey y ojalá ella se los pueda enseñar a más amigos.

Iga Swiatek y tú son dos de las tenistas más asiduas a la lectura

Iga tiene su challenge de 12 libros en el año, pero cuando estábamos platicando nos reímos porque dijimos que 12 libros en un año en realidad los leemos en 2 meses, siempre nos ves ahí con nuevos libros.

A Madison Brengle y a Rebecca Marino siempre que las veo les pregunto qué están leyendo. Madison me dijo que está leyendo Mexican Gothic. Me encanta esa conexión.

¿La magia de los libros?

Te puedes ir a otras realidades, a otros mundos y universos.

¿Cómo llamarías a este capítulo en tu vida?

Lo llamaría como la canción de Miley Cyrus "The Climb", porque ahorita estoy subiendo a esa escalera, a ese monte. Todavía no he llegado a la cima, está la montaña y apenas estoy subiendo.

¿Juegos Olímpicos París 2024?

¿2024? ¡Uy, sí! El equipo mexicano tiene oportunidad de ir. Ya lo empezamos a visualizar, a manifestar y sí se puede, vamos a pelear, es un trabajo muy duro, pero sí podemos, el equipo está tan unido que sé que nos puede ir bien en los Juegos Olímpicos de París.

¿Qué se necesita para que haya más Fernandas, más Giulianas, más Marcelas y más Renatas?

Estaría muy padre si podemos desarrollar más el talento que tenemos, tenemos muchísimos jóvenes con el potencial de llegar a la cima; lo difícil es poder desarrollarlo en México. Es muy difícil en el tenis tener que viajar cada semana si no puedes viajar con el entrenador, si no tienes preparación física suficiente.

¿Cuántas cuerdas te has cambiado?

Me he tenido que cambiar muchas, el tenis necesita que seas muy adaptable, necesitas estar cada semana lista para cualquier oportunidad.

Figuras que inspiran

Fernanda reconoció la labor por la equidad de género de la mítica Billie Jean King en la WTA y los valientes esfuerzos que cambiaron el deporte para siempre.

"Me encantaría poder conocerla en persona, ella es la razón por la que podemos jugar hoy y por la que estamos peleando por la equidad de género, pero sin ella no hubiéramos podido tener estas oportunidades, como poder jugar en los Slams, tener patrocinios, viajar, salir en la televisión y tener este tipo de oportunidades; ella lo empezó todo.

"Para mí es un honor jugar donde ella ha jugado o enfrente de ella", honró la tenista mexicana.

El equipo mexicano conformado por Fernanda, Giuliana Olmos, Renata Zarazúa y Marcela Zacarías enfrentará a España en la Billie Jean King Cup los días 14 y 15 de abril.

Si pudiera hacer un acto de magia le hubiera gustado aparecer en la época de la tenista alemana Steffi Graf, ganadora de 22 títulos Grand Slam.

"Me hubiera encantado coincidir con Steffi Graf, siento que es una supercampeona. Me encanta su slice, la veía jugar mucho de chiquita porque mis papás veían sus juegos y además tienen videos de ella. Me encantaría poder jugar con ella o un día estar en la cancha con ella".

La maga Fercongo

Fernanda Contreras reveló sus trucos de magia.

Cuando era niña, la tenista mexicana aprendió a hacer prestidigitación y ahora en el circuito femenil profesional entretiene a sus colegas con juegos de cartas.

"Tengo mis cartas, de chiquita mi primo Carlos, que vive en San Luis, me enseñó unos trucos y se me había olvidado que los sabía", cuenta sonriente la Embajadora de Zurich.

"Sé como cuatro (trucos) y se los empecé a hacer a Emilio (Sánchez Vicario, entrenador), se los hice a la hija de Tatjana Maria (tenista) y después los fisios querían verlos y más gente se unió y querían verlos, y ahí me tienes enseñando trucos de magia como una hora".

Confesó que su proceso creativo como escritora se liga a su profesión como tenista.

"Cuando perdí contra Alycia Parks en Mérida tuve como 8 break points, estaba muy cerca de ganar 7-5 en el tercero, enfrente de todos los mexicanos. La verdad me sentí muy destrozada, quería llegar a los lockers y llorar.

"Me dije: 'vamos a enfocarnos' y 'este sentimiento se lo puedo dar a algún personaje mío en mis libros'. Me ayuda poder ver desde su perspectiva lo que sentirían y me ayuda a mí a liberarme".

Fernanda sigue sorprendiendo con el ilusionismo y su segundo libro está en proceso.