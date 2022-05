Festeja Mbappé renovación con PSG anotando triplete

Reforma

París, Francia.- Kylian Mbappé renovó contrato con el PSG, terminó con las especulaciones y, de pasada, despidió la temporada con un triplete en el triunfo de 5-0 sobre el Metz.

Mbappé se convirtió así en el protagonista del día en el Parque de los Príncipes, que tuvo otros momentos para el recuerdo, especialmente el emotivo adiós del argentino Ángel Di María, que firmó uno de los tantos de su equipo en el día en el que jugaba su último partido con el club.

Di María fue sustituido en el minuto 75 de partido y recibió una enorme ovación por parte de los hinchas, a la vez que sus compañeros le hacían un pasillo de honor y él los iba abrazando. El 'Fideo' no pudo evitar las lágrimas de emoción.

"He tenido muchos años aquí, he vivido momentos muy importantes en estos siete años. La mitad de mi carrera aquí, en esta ciudad. Irme así, de esta manera, es lo mejor que me podía pasar", declaró Di María después del partido.

El gol del argentino Di María había llegado en el minuto 67, para sellar el 5-0, después del triplete de Mbappé (minutos 24, 28, 50) y de uno de Neymar (31'), que firmó así su gol número 100 con la elástica del PSG.

EL ANUNCIO DE LA RENOVACIÓN DE MBAPPÉ

Antes del partido, el presidente Nasser Al Khelaifi oficializó la noticia de la renovación hasta 2025 de Mbappé, que se había filtrado a la prensa unas horas antes.

Lo hizo en un mensaje al público desde un estrado colocado para la ocasión en el césped, con Mbappé a su lado. El atacante de 23 años, cuyo nombre sonó durante meses como posible fichaje del Real Madrid, también dirigió unas palabras al público.

"Estoy muy contento por quedarme en Francia, en París, en mi ciudad. Espero continuar haciendo lo que más me gusta hacer, jugar al fútbol y ganar trofeos", afirmó.