Fidel Kuri desafía a la Femexfut y amenaza con revelar sucios secretos

El mundo del futbol es un sitio impresionante que regala a sus fanáticos enormes momentos llenos de intensidad y pasión; sin embargo, también existen infinidad de polémicas y secretos entre los dirigentes de los organismos de todo el mundo.





Recientemente, Fidel Kuri amenazó con revelar algunas de las cosas sucias de la Federación Mexicana de Futbol Asociación A.C. (Femexfut).









Luego de la brutal goleada que sufrió el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz a manos del Pachuca con un escandaloso marcador de 9 goles por 2, Fidel Kuri, dueño del equipo arremetió contra la Liga MX y aseguró que este lunes ‘tendrán sorpresas’, amenazando con revelar algunas cuestiones del organismo mexicano, porque la atribuyen deudas que no son suyas:





"Dicen que la mentira tiene patas cortas y las mías son muy largas, entonces la mentira va a salir para otro, no para mí. Y tengo todo para demostrar con papeles, con grabaciones, con lo que quieran. El lunes van a salir sorpresas, voy a sacar muchas cositas, muchos trapitos al sol, y hay que estarlo diciendo porque yo no soy de cuello blanco, entonces hay que decir las cosas como son y saldrá un reportaje con todo y bonito que le dedico a la Federación”.









Fidel Kuri reveló que pagará los 120 millones de pesos para su permanencia y que la franquicia no se moverá del Puerto, dejando en claro que no tiene ninguna intención de vender el club, pues él no debe desprenderse de la institución:





Los 120 millones los voy a pagar y la franquicia se queda en Veracruz. Al dueño no hay que cambiarlo porque si lo cambian el equipo se va. Hay que cambias desde adentro, desde la Liga MX y que las cosas se hagan bien”.









Asimismo, el dueño de los Tiburones Rojos aseguró que pese al mal momento, Rober Dante Siboldi continuará como estratega del equipo de futbol:





El acuerdo con el entrenador siempre fue ‘ven y ayúdame a limpiar la casa’ y lo estamos haciendo. Siboldi se queda conmigo porque realmente estamos haciendo pruebas hasta de los jugadores para ver qué tanto quieren al equipo y quién quiere quedarse”.













Sin duda, el mundo del futbol esconde un sinfín de secretos y trapos sucios, que están a la espera de ser revelados.





Fuente: www.lanetanoticias.com.mx