Fidel Kuri me acusó de violador para no pagarme: 'Palmera' Rivas

José Rivas, "La Palmera", jugó en Veracruz un año en el 2017, tiempo suficiente para darse cuenta de quién era Fidel Kuri, quién dice, lo acusó "hasta de violador", solo por querer cobrar premios y sueldos caídos.

El exdefensa central, hoy auxiliar técnico en Tigres Sub 17, le reclamó a la directiva de Veracruz, un premio por lograr mantenerse en la Liga MX y además su pago normal. Y todo lo ganó.





"Se arreglaron las cosas gracias a la Federación y la Asociación de jugadores...Metí mis dos demandas, mi premio y mis sueldos caídos, y llegamos a un arreglo. Estoy esperando el último pago. Tiene de aquí a que termine el torneo para hacerme el depósito y ya".

Pero fue dura la batalla, se litigó en los medios, "Kuri hasta violador me dijo, con eso te digo todo. Me estaba acusando de un supuesto abuso sexual a una niña, pero bueno, juegan bajo. Ni me asustó ni nada. Hice lo que me dijo la Federación, la Asociación y se arregló".

Apenas convivió con el presidente de los Tiburones. "Si lo vi tres veces fue mucho. Un hola y tan, tan y ya...".

Hoy Veracruz vive una situación similar. "El jugador desgraciadamente está solo. Ahora porque la Asociación nos está haciendo fuertes, pero nosotros debemos de hacer fuertes a la Asociación. Si no denunciamos este tipo de cosas van a seguir pasando".

En ese tiempo como ahora, había dobles contratos. "Siempre nos prometieron firmar dos contratos, pero nunca llegó el segundo. Pero hay estados de cuenta del banco, eso fue lo que nos hizo fuerte. No hay secretos con eso de los dobles contratos. Por eso gané la demanda. Todos saben que así se maneja aquí".

Todo se acepta porque: "A los jugadores lo que nos apasiona es jugar futbol. Venimos a una institución donde pensamos que las cosas iban a mejorar. Llegas aquí y ves unas cosas que... A mí no me corresponde decirlo, pero vuelvo a lo mismo, la unión del jugador debería ser más fuerte. No solo twittear, poner, sino en verdad apoyar".

José Rivas peleó lo suyo. "Para cobrar depende de uno. No me hago el héroe. Fui a pelear lo mío, lo que me correspondía. Nunca le peleé al señor dinero que no. Uno, el famoso premio, hubo hoja, yo estuve ahí. Que después ya no quiera cumplir, es otra cosa. También lesionado te querían correr, recién operado, pero bueno...".

Lamenta lo que viven sus ex compañeros. "Algunos jugadores de ahora los he saludado. Quizá los demás no me hablen por miedo. Pero si los amenazaron ahora... Pues es cuestión de ver por qué no han metido las controversias... Yo pelee por lo mío, no es hacerme el hombrecito, solo lo justo".

No lo amenazaron, "pero me sacaron notas. El famoso espacio Tiburón y Twitter. Sacaron notas difamando a mi familia. Pero no tuve 15 años de carrera para caer tan bajo".

Sobre si Veracruz debería presentarse está noche en el Luis de la Fuente para el juego contra Tigres, dijo: "No sé si no debieran jugar. Yo quisiera estar jugando. Pero es de cada quien. Es difícil que apoyen todos los clubes. Tigres que es mi club, cumple, porqué ellos deben pagar esto. Es difícil estar en esta posición. Pero si Veracruz lleva seis años en esto por algo será. No todos pueden estar equivocados".

La elite del fútbol mexicano, los seleccionados nacionales como Javier Hernández, Andrés Guardado y demás, no se han manifestado: "Los seleccionados, por lo poco que estuve con ellos, puedo decir que son grandes personas, preocupadas por el gremio. Tarde o temprano apoyarán".









Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx