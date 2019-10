Fiesta sin diablura

Monterrey.- Los Tigres reciben hoy al Toluca entre una fiesta de disfraces en el Estadio Universitario y con la Liguilla a la vista, pero aguas, no se vayan a llevar un susto de los Diablos.

En la víspera del Día de Halloween, el club felino exhortó a sus seguidores a acudir disfrazados esta noche para recibir al Toluca, con el reto de volver a ganar para amarrar la clasificación y encaminarse a los primeros cuatro lugares de la tabla.

A las 21:00 horas, el equipo de Ricardo Ferretti le hace los honores al cuadro de Ricardo La Volpe en la Jornada 16 del Apertura 2019.

Para los Tigres, el triunfo es clave en su objetivo de clasificarse porque llegarían a 27 puntos, y con una combinación de resultados podría escalar algunos puestos en la general.

Y es que luego del empate ante Cruz Azul, los Tigres bajaron del cuarto al sexto puesto y aunque el Toluca en el papel no representa un gran peligro, viene de cinco juegos sin perder.

Por primera vez en el torneo, el cuadro choricero se enrachó de forma positiva con tres triunfos sobre Atlas, San Luis y Pachuca y dos empates con Veracruz y Puebla.

El problema para el Toluca es que la racha sin perder parece llegar tarde al torneo, pues el equipo suma 16 puntos y aunque tienen chance de clasificar, depende de una combinación de resultados.

Pero no sólo el Toluca llega enrachado, pues los Tigres suman cuatro partidos sin perder tras vencer a Rayados, Santos y Veracruz, además del empate con la Máquina Cementera.

Será importante para los Tigres mantener la solvencia defensiva que lo tiene ubicado como la mejor zaga del torneo con sólo 13 goles en contra.

Y otro de los retos para los felinos será ver si ya despierta Enner Valencia, quien no ha anotado en el torneo. Ayer en la Ciudad, el ecuatoriano vivió el nacimiento de su hijo David.

Con el Diablo enfrente y el disfraz de la Liguilla listo para usarse, los Tigres no deben confiarse porque les pueden apagar la fiesta de halloween.