Finalizará Concachampions 2020 en una burbuja

Ciudad de México.- La Concacaf anunció este lunes la reanudación de la Liga de Campeones del 15 al 22 de diciembre, a puerta cerrada y en una sede donde se centralizarán todos los encuentros.

La Confederación tuvo que hacer ajustes a la competencia derivado de la pandemia, ya que el certamen fue suspendido en marzo de este año y ahora se busca terminarlo para que no se empalme con otros torneos.

Los Cuartos de Final, Semifinales y Final se jugarán a un solo partido.

Los Cuartos se disputarán 15 y 16 de diciembre con los siguientes emparejamientos: CD Olimpia vs. Impact Montreal, Atlanta United FC vs. América, Tigres vs. New York City FC y Los Ángeles FC vs. Cruz Azul.

Previo a la suspensión, tres de las llaves de Cuartos jugaron el partido de ida, por lo cual los duelos que se disputarán serán considerados los de vuelta y "en casa" para los tres equipos que jugaron como visitante (CD Olimpia, Atlanta United FC y Tigres).

Al final de estos 3 partidos de vuelta, si el marcador global estuviera empatado, se aplicará la regla del gol de visitante. En caso de prevalecer la igualada con el criterio de los goles, los partidos irán directamente a los tiros penales.

La serie LAFC-Cruz Azul no pudo celebrar su partido de ida, por lo que todo se definirá en este encuentro, y si terminan empatados se irán directo a penales.

Las Semifinales se definirán el 19 de diciembre de la siguiente manera: Semifinal 1: Club América o Atlanta United FC vs. LAFC o Cruz Azul Semifinal 2: Tigres UANL o NYCFC vs. CD Olimpia o Impact Montreal. En caso de empate en el marcador se irán a penales.

La Final se efectuará el 22 de diciembre.

Se mantendrán los protocolos sanitarios aplicando pruebas de Covid-19, antes y durante la competencia.

En breve se dará a conocer la sede del evento.