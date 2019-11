Firma Liga MX acuerdo con Hacienda

Toluca.- La Liga MX y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda firmaron un convenio de colaboración que tiene como objetivo evitar la filtración de recursos de procedencia ilícita en el futbol mexicano.

A través de este acuerdo, la Liga se compromete a entregar a las autoridades hacendarias cualquier información relacionada con las operaciones financieras tanto de afiliados como de directivos.

"Hemos iniciado un proceso de reestructura operativa dentro del cual estamos diseñando un plan de control económico para todos nuestros afiliados, con el fin de tener finanzas más sanas y absoluta transparencia en las mismas", dijo Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.

En tanto, Santiago Nieto, titular de la UIF, destacó el carácter preventivo de este convenio.

"Se trata de hacer que las operaciones que se realicen en torno al futbol sean virtuosas, que haya mayor transparencia y que los clubes eviten riesgos. La palabra central de este convenio tiene que ver con la prevención y la transparencia", dijo.

"Este convenio de colaboración va a establecer bases para prevenir que no se comentan operaciones con recursos de procedencia ilícita en el futbol mexicano".

En septiembre pasado, Nieto señaló que la UIF había detectado posibles operaciones de lavado de dinero entre promotores y clubes, lo que sigue en investigación.

"La expresión que yo tuve hace algunas semanas tiene que ver con la generación de un evaluación nacional de riesgos, que estamos trabajando y que en fechas próximas se hará del conocimiento público, y es precisamente en este marco de la evaluación nacional de riesgos que se celebra este convenio de colaboración", comentó.

"Evidentemente no puedo dar ningún dato en particular, podría afectar la presunción de inocencia".