Firman Rangers a pelotero mexicano

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El pelotero mexicano Ángel Arredondo formará parte de los Rangers de Texas, campeones de la Serie Mundial de 2023.

Formado en la Academia Alfredo Harp Helú, el joven de 16 años se ganó su lugar con los Diablos Rojos del México y adquirió experiencia en la Liga Invernal Mexicana y la Liga Mexicana de Beisbol.

"Estoy muy contento, nervioso y estoy muy agradecido con ambas organizaciones. Es un día muy especial porque se está reflejando el trabajo que he estado haciendo por muchos años y eso me hace sentir muy satisfecho. Ha valido la pena todo el sacrificio que he hecho, desde dejar a mi familia hasta las cosas que he hecho para cuidarme.

"Jugar en la LMB me permitió tomar mucha experiencia y eso me hace sentir que estoy más maduro dentro del terreno y yo creo que eso me va a ayudar mucho para lo que viene en mi carrera. Sí hay un cambio mental y físico en mí, creo que estoy más maduro como pelotero", comentó el tricolor, quien estuvo acompañado por su familia durante la firma con la novena texana en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El abril del pasado, Arredondo debutó en el circuito veraniego frente a los Tigres de Quintana Roo. Participó en 36 juegos, en los que sumó 19 hits, 7 anotadas, un jonrón, 14 producidas, con 11 bases por bolas y 30 ponches y su promedio de bateo fue de .226.

Ángel viajará a República Dominicana para continuar con su preparación en la Academia de Rangers y debutar en la Gran Carpa.