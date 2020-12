Firmará Juan Toscano con los Warriors

Reforma

Londres, Ing.- Juan Toscano regresa con los Warriors.

Apenas el 19 de diciembre lo habían cortado del equipo, y ahora la franquicia de Golden State anunció que el mexicano firmará un contrato de dos vías.

"Los Warriors de Golden State firman a Juan Toscano-Anderson en un contrato de dos vías. Los Warriors así llegan a 17 jugadores en el roster, siendo Toscano y Nico Mannion los que tendrán el contrato de dos vías", anunciaron los Warriors.

Cada franquicia en la Liga puede tener hasta dos contratos "Two Way", que significa que el jugador podrá estar en la filial de la G League y con el equipo de la NBA, y podrá estar por un máximo de 45 días. Después de eso, el equipo de la NBA debe decidir si se queda con ellos o no por el resto de la campana.

Toscano ya ha jugado antes con los Warriors de Santa Cruz de la G League, donde suma 75 duelos en las ultimas dos campañas con promedios de 9.3 putos y 7.8 tablas.

Con esto, se puede decir que México sí comenzará la temporada con un tricolor en sus filas.