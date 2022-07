FMF oficializa cambios en Selecciones tras fracasos

Reforma

Ciudad de México.- FMF oficializó las salidas de Gerardo Torrado, Ignacio Hierro y Luis Pérez de la estructura de Selecciones Nacionales.

Los fracasos de los representativos Sub 20 y Femenil, en las clasificatorias a sus respectivos Mundiales en 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024, obligaron a la Federación a tomar medidas drásticas, tras un análisis a profundidad y de mutuo acuerdo con los involucrados.

Torrado dejó el cargo como director general deportivo, Hierro como director de Selecciones Nacionales y Pérez como DT de la Sub 20.

La continuidad Mónica Vergara en la Selección Mexicana Femenil mayor será evaluada por la próxima dirección deportiva de Selecciones Femeniles.

"Los ajustes en la directiva están encaminados a evitar resultados como los obtenidos en las últimas semanas, a profundizar el compromiso y la responsabilidad de los directivos con las diferentes Selecciones Nacionales y a fortalecer el desempeño de nuestras Selecciones tanto en la rama varonil como en la femenil", dijo en videoconferencia el presidente de la FMF, Yon de Luisa.

En los próximos 15 días se anunciarían a los sustitutos.

"No hay cambios en estructura sencillos, nunca, en ese sentido aquí en la Federación tomamos con seriedad todo lo vivido en los últimos tiempos. El hecho de no clasificar a dos Mundiales y dos Selecciones a Juegos Olímpicos detonó esta decisión, pero habían algunos indicios de operaciones que no estaban al nivel que buscábamos y eso nos llevó junto con los resultados de estos últimos eventos a tomar estas decisiones", comentó el dirigente.

El dirigente cuestionó el que la gran preparación que se le ofrecieron a los distintos representativos (giras, juegos de alto nivel y hasta la localía en el caso de la Femenil) no correspondiera con los resultados en los torneos clasificatorios.

La Sub 20 quedó eliminada contra Guatemala en Cuartos de Final. Para medir la dimensión del fracaso bastará decir que por primera vez en la historia República Dominicana jugará un Mundial de la categoría y unos Juegos Olímpicos.

La Femenil, por su parte, disputó en casa el Campeonato W de la Concacaf, en el que perdió los tres partidos y fue incapaz de anotar un solo gol. De los ocho participantes, al término de la Fase de Grupos seis aún tendrían aspiraciones mundialistas.

Torrado encabezaba todos estos proyectos desde 2019. Pertenecía a la estructura de Selecciones Nacionales desde hace cinco años.

De Luisa reconoció los logros importantes en esta gestión, el oro femenil en los Centroamericanos de Barranquilla 2018, los subcampeonato de la Sub 17 y Sub 20 en el Premundial femenil y el boleto a la Copa del Mundo. En diciembre de 2018, la Sub 17 femenil fue subcampeona del mundo.

En el caso de Selecciones varoniles, destacó la clasificatoria del Tri mayor al Mundial, el bronce en Tokio 2020, así como la conquista de la Copa Oro 2019; la Sub 22 el tercer lugar en el Maurice Revello en 2019, mismo sitio de la Sub 20 este año; además, la Sub 17 fue campeona de la Concacaf que obtuvo el boleto a Brasil 2019 y fue subcampeona en ese evento.