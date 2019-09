Focos rojos por doquier en Chivas

Guadalajara.- La goleada 4-1 ante América pegó fuerte en lo anímico y en las esperanzas de Liguilla de las Chivas.

"Los focos rojos ya están desde el momento en que se tienen 11 puntos y no se consiguen los resultados que quieres, por supuesto que que así, pero no dejaremos de luchar y de estar en diálogo permanente porque este equipo tiene que estar en otro lugar, no se lo merece la historia ni la afición en el momento en el que estamos", mencionó Mariano Varela, director deportivo rojiblanco, a su llegada a la Ciudad.

El Rebaño registra 11 unidades conseguidas en la misma cantidad de partidos en el torneo, en el que buscan acabar su racha de 4 torneos sin acceder a la Fiesta Grande.

"No puede pasar (no clasificar). Quedan cinco partidos. En nuestra casa tenemos que ganar y seguir aspirando. Se aleja más, pero no podemos dejar de luchar y pelear. Si nosotros nos metimos en este tema, nosotros lo tenemos que sacar", añadió.

El directivo no responsabilizó a Luis Fernando Tena de la derrota sufrida ante el América.

"En poco tiempo tampoco puede hacer muchas cosas, tuvo un diálogo permanente con los jugadores, modificó su alineación, en la charla tuvo una gran comunicación con ellos. Había mucha confianza, al final es triste y doloroso porque nuestra afición no se merece eso".

Habrá multas

Varela señaló que Alan Cervantes y Alexis Vega serán acreedores a una multa interna. El primero por su expulsión ante América y el segundo por el video que se difundió donde aparece en una fiesta.

Por otra parte, indicó que acatarán la sanción que le sea impuesta a Antonio Briseño en caso de que el América solicite su inhabilitación por la lesión causada a Giovani dos Santos.

El "Pollo", mediante un video en redes sociales, le pidió una disculpa al volante azulcrema.

"Hola, Gio, quiero reiterar mis disculpas, siento mucho lo sucedido. Creo que fue una jugada muy rápida donde me rebasó la velocidad, pero de verdad no fue mi intención causarte ningún daño", expresó Briseño.