Francia sorprende a EEUU en Mundial y avanza a semifinales

Dongguan, China (AP) — Sin el oro. Sin podio. Y adiós a la racha de victorias.



El reinado de Estados Unidos en el básquetbol internacional llegó a su fin, esta vez a manos a Francia en la Copa del Mundo.



Por primera vez desde 2006, un equipo estadounidense con estrellas de la NBA va a un gran torneo y se irá sin la medalla de oro.



Evan Fournier anotó 22 puntos, Rudy Gobert sumó 21 unidades y 16 rebotes y Francia remontó una desventaja de siete puntos en el cuarto periodo para sorprender el miércoles 89-79 a Estados Unidos en los cuartos de final del torneo que se juega en China.



"Toda derrota duele", afirmó el entrenador del equipo estadounidense, Gregg Popovich. "Y en esta situación, duele más. Pero la vida sigue. Esto es muy importante y nos habría encantado ganar... pero somos adultos, todos tenemos familias y vidas propias y la vida continúa".



El triunfo francés rompió la cadena de 58 victorias consecutivas de parte de los estadounidenses en competencias de la FIBA y en Juegos Olímpicos, racha que inició con un duelo por la presea de bronce en 2006 y que continuó por cada torneo de FIBA Américas, Copa del Mundo y tres oros olímpicos en fila.



Pero ahora el mejor resultado al que Estados Unidos puede aspirar en China es el quinto lugar, y si bien regresará a casa con un boleto para los Juegos Olímpicos de 2020, no traerá consigo una medalla.



“Venimos a ganar el oro”, declaró Gobert, el centro del Jazz de Utah en la NBA. “Sabíamos que no sería fácil. Mucha gente nos descartaba, pero sacamos la victoria”.



Francia enfrentará a Argentina en una semifinal el viernes en Beijing.



Gobert subrayó que derrotar a Estados Unidos no era la meta de Francia para el torneo, sino llevarse la medalla de oro.



"No significa nada si al final no nos llevamos el oro", agregó el pívot de 27 años.



Donovan Mitchell, compañero de Gobert en el Jazz de Utah, terminó con 29 puntos por Estados Unidos, todos ellos en los primeros tres cuartos. Los estadounidenses no lograron sumar en seis posesiones en fila cerca del final, sequía que los franceses aprovecharon para tomar el control por primera vez de un juego que hasta ese momento había sido de ida y vuelta.



"Sólo queda asimilarlo en este momento", sostuvo el base estadounidense Kemba Walker, que contribuyó con 10 unidades. "Perdimos. No hay nada que podamos hacer”.



Nando De Colo aportó 18 tantos y Frank Ntilikina 11 para la causa de Francia.



Los franceses se fueron al descanso con ventaja de 45-39, y en los primeros minutos de la segunda mitad ya vencían a los estadounidenses por 10 unidades. Estados Unidos inició luego una racha de 31-14 en los siguientes 10 minutos para irse arriba por siete puntos, pero Francia respondió con un ataque de 15-2 a lo largo de cinco minutos para ponerse al frente 82-76 en una racha coronada por un largo enceste de Ntilikina a 2:05 minutos del final.



Mitchell tuvo una oportunidad de acercar a Estados Unidos a dos puntos aproximadamente con un minuto por jugar, atacando a Gobert pero el pívot leyó perfectamente las intenciones del escolta y bloqueó su disparo.



Francia no había vencido a Estados Unidos en nueve duelos en torneos internacionales importantes y la mayoría de los enfrentamientos habían terminado en paliza. Pero el choque anterior entre ambos conjuntos resultó en un apretado triunfo estadounidense de 100-97 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro hace tres años.



El miércoles, los franceses superaron en rebotes 21-12 a los estadounidenses en la primera mitad, con Gobert cobrando 10 tiros libres en los primeros 10 minutos de juego.



Estados Unidos, que enfrentará a Serbia en la ronda de consolación en Dongguan el jueves, había estado abajo en el marcador por un total de 8:25 minutos a lo largo de sus primeros cinco partidos en el torneo. Pero ante Francia ya había sumado 11:24 minutos con el resultado en contra tan solo en los primeros dos cuartos.



PLAZAS OLÍMPICAS



La victoria de Australia sobre la República Checa, por 82-70, en el otro duelo de cuartos el miércoles, le dio a Francia otro motivo para celebrar: un boleto olímpico.



España y Francia se aseguraron quedar como los dos mejores de Europa en la Copa del Mundo, para así recibir los pases directos al baloncesto de los Juegos de Tokio 2020.



Estados Unidos, Nigeria, Irán, Australia, Argentina y el anfitrión Japón son los otros clasificados, hasta ahora. Las últimas cuatro plazas para el certamen de 12 equipos se definirán el año próximo.