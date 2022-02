Fraustro jugará la etapa 8 de la Gira Profesional

Chihuahua, Chih.- El golfista chihuahuense Óscar Fraustro está confirmado para jugar la etapa 8 de la Gira Profesional de Golf de México del 10 al 12 de febrero en el club ‘El Campanario’ de Querétaro.

A sus 39 años de edad, Óscar se mantiene en la élite de éste deporte en México al cerrar el año pasado en el top ten y abrir ese mismo ranking para éste 2022.

La única gira de golf profesional en nuestro país cuando dio a conocer el ranking nacional para sorpresa de muchos, Fraustro Garza que éste año cumple los 40 de edad apareció en el décimo lugar de la lista de puntuación y ganancias.

Y es que el chihuahuense ha reiterado en algunas ocasiones como reto personal el buscar convertirse nuevamente en el referente del golf profesional en Mé3xico.

“En el golf todo cuenta, tanto lo técnico, como lo físico y mental, al igual que la vida diaria. Continuamente estoy entrenando, haciendo ejercicio enfocado en el golf y trabajando con mi psicólogo en el aspecto mental”.

Asimismo Fraustro Garza se siente motivado por regresar al top nacional por lo que fue muy importante la actuación relevante que tuvo en el cierre del año pasado en diciembre donde logró el subcampeonato en Veracruz.

Óscar nació un 14 de Junio de 1982 en la Ciudad de México. Al cumplir cuatro años, su familia se mudó a esta capital donde probó el golf por “curiosidad”, sin saber que se convertiría en su gran pasión. Tal fue su interés en el deporte, que consiguió una beca de golf en la Universidad del Sur de Florida, donde se graduó en Manejo de Sistemas de Información.

El secreto de Fraustro Garza radica en la tenacidad y disciplina: “Lo importante es ir paso a paso sin saltarse los niveles, cuando eres niño, juvenil, amateur, profesional. En México se cree que se puede saltar de nivel y el golf es una carrera larga”. Para el destacado y orgullo chihuahuense siempre es posible y el límite: es el cielo.

“Soy muy observador, así he adquirido muchos conocimientos en mi vida; fue como empecé a mejorar, viendo a los mejores en mi club, luego a los mejores de México y posteriormente a los mejores del mundo. El año que pasé en la academia fue clave. Aprendí y mejore muchísimo mi técnica del swing que me ayudó a dar un importante salto en mi juego y me abrió las puertas para jugar a nivel colegial en EU” y agregó “Siempre he creído que haciendo las cosas bien puedo lograr lo que me proponga y trabajo muy duro para conseguirlo”.

En toda su exitosa trayectoria logró 23 top 25 en el Korn Ferry Tour y 4 top 25 en su paso por la PGA Tour y con más 15 títulos profesionales.