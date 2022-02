Fronterizos, con ilusión tricolor

Marco Tapia / El Diario

La constancia y dedicación, así como el orgullo de querer representar a México, fueron la llave que les abrió la puerta a los hermanos Noel y Marvin Rivera Monter para llegar a la Selección Nacional de hockey sobre hielo, después de haber superado dos cortes.

En septiembre del año pasado, comenta Noel, vieron publicada una convocatoria para hacer audiciones con el equipo nacional en la Ciudad de México. De esas pruebas se hizo una preselección de 30 jugadores que se redujo a 20 en octubre, hasta dejar la lista definitiva de 16 este año.

“Pusieron una publicación, entonces mi hermano y yo vimos y dijimos ‘pues estaría padre intentar ir a ver las audiciones’. Hicimos unos juegos, los entrenadores nos vieron y primero hicieron una preselección, que fueron 30 alumnos, después cortaron creo que a 20 y luego ya hicieron la selección de 16 jugadores. Subieron la lista de la preselección en octubre y en enero subieron la lista de la selección con los que quedaron”, dijo Noel, de 14 años de edad y que patina sobre hielo desde los seis.

Tanto Noel como Marvin forman parte del equipo Dobermans, que entrena en la pista de Plaza de las Américas bajo la mirada del entrenador José Manuel Hernández Ramírez.

“Es un orgullo, tanto para uno como entrenador como para la pista y también para Ciudad Juárez, el hecho de que como es un deporte no muy conocido y tenemos ya dos alumnos de esta pista que sobresalieron y pertenecen a la Selección Mexicana”, mencionó Hernández Ramírez.

“Me siento muy bien porque es un orgullo representar a mi bandera y claro que lo voy a hacer con mucho respeto”, dijo Noel. “Es la primera vez que hago la audición y la primera vez que quedo”.

“No voy con nervios, voy preparado, entonces no voy con nervios.”

Marvin, de 12 años de edad, dijo sentir mucha felicidad, pues está consciente de que no todos los niños de su edad pueden vivir una experiencia como ésta, situación que también lo tiene emocionado.

“Me siento feliz porque estoy representando a México y representar a México es otro gran logro”, señaló Marvin, y agregó que conoce a la mayoría de los seleccionados, con quienes la convivencia “está padre porque nos empezamos a conocer y jugamos mejor cada vez”.

“Entré al hockey porque siempre nos había interesado a mis papás y a nosotros, y a los ocho años me quise inscribir aquí en Ciudad Juárez al equipo, y pues poco a poco me fui enamorando del deporte”, compartió Noel. “Lo que más me gusta es que es un deporte mu completo, jugamos en equipo, viajo a otros lugares y más que todo pues yo mismo me desarrollo”.

Cada uno en su respectiva categoría juegan en la posición de centro, que “es el que hace le ayuda a todos, hace pases, mete goles, baja a defender, sube a atacar, hace muchas cosas, es el que hace más en el equipo”, explica Marvin.

Como parte de su primera experiencia con la Selección Nacional, el pasado fin de semana los hermanos Rivera Monter acudieron a un torneo en Connecticut, Estados Unidos.

Conózcalos

Nombre: Noel Rivera Monter

Fecha de nac.: 6 de septiembre de 2007

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 14 años

Equipo: Dobermans

Posición: Centro

Categoría: U14

Estatura: 1.71 m

Peso: 64 kg

Escuela: Campbell School

Grado: 3o de secundaria

Nombre: Marvin Rivera Monter

Fecha de nac.: 21 de diciembre de 2009

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 12 años

Equipo: Dobermans

Posición: Centro

Categoría: U12

Estatura: 1.56 m

Peso: 45 kg

Escuela: Campbell School

Grado: 1o de secundaria