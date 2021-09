Frustra Medvédev año perfecto de Djokovic

Reforma Reforma Reforma

Ciudad de México.- Daniil Medvedev ganó el Abierto de Estados Unidos 2021 y le prohibió a Novak Djokovic erigir la hazaña de coronar el Grand Slam en una temporada.

El ruso se plantó en la pista del Arthur Ashe Stadium y venció por 6-4, 6-4 y 6-4.

El servicio fue clave para Medvedev en el primer set. Djokovic marcó 10 tiros ganadores por 12 del ruso, quien lideró el mejor porcentaje de victorias tanto en el primer (100 por ciento) como en el segundo servicio (63 por ciento), quebró rápidamente y se desenvolvió más rápido en el encuentro, mientras el serbio no era capaz de leer el servicio del ruso, además cometió 10 errores no forzados por 7 de su rival.

La historia de los últimos tres partidos marcaban que Novak se levantaría en el segundo set, pero no sucedió. El número uno del mundo descargó su frustración y destrozó su raqueta en el segundo parcial contra el piso.

Del otro lado, el ruso estaba muy sólido al fondo de la pista, tranquilo y utilizando a su favor el no ser el favorito del público que arropaba a 'Nole' para conseguir la remontada. El ruso dio una cátedra de fortaleza mental.

Y el último parcial dejó ver a un serbio mermado, cansado por una exhausta temporada. Con la ventaja de dos a cero en sets, Medvedev no se relajó y se impuso 3-0. Falló sus últimos servicios y cometió una doble falta en su saque, pero Novak falló en la devolución y la estrelló contra la red.

Daniil se aventó a la pista.

La marca seguirá siendo de Rod Laver, único tenista masculino en lograr el Grand Slam en una temporada, en 1969. Novak tendrá que esperar para rebasar el títulos Grandes a Roger Federer y Rafael Nadal, con quienes empata en 20.

Medvedev compitió en su tercera final de Grand Slam. El tenista de 25 años perdió ante Nadal en la final del US Open de 2019 en cinco sets y, recientemente, perdió ante Djokovic en la Final del Abierto de Australia de 2021 en tres sets a principios de año.

Medvedev tenía como objetivo ganar el primer título de Grand Slam de su carrera y convertirse en el primer jugador masculino ruso en ganar el US Open desde Marat Safin en 2000.

Por lo pronto, Medvedev, que casi nunca expresa sus emociones en un partido, hoy tiene un motivo para sonreír.

"Quiero decir que, pese a no haber ganado, mi corazón está lleno de alegría porque ustedes me han hecho sentir especial, han tocado mi alma, nunca me había sentido así, nos vemos pronto", dijo emocionado Nole, que estaba al borde del llanto.

"Siento mucho por la afición y por Novak, porque sabemos por lo que venía, voy a decir algo que nunca le he dicho a nadie: para mí eres el jugador más grande de toda la historia", le dedicó Medvedev.