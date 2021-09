Frutos de motivación

Cortesía

Pieza clave en la recta final de los juegos para Mazorqueros de Camargo se ha convertido el lanzador Jonathan Frutos.

“Aquí la liga está muy fuerte, está temporada la he sentido así, pero salir al montículo concentrado y decidido a ponchar enemigos me ha funcionado y eso me gusta y me mantiene motivado”.

A sus 28 años, Jonathan Frutos, nacido en Ocotlán, Jalisco, se ha convertido en el brazo clave de Mazorqueros de Camargo y estrella del bullpen.

“Tenemos todo para ser campeones, tenemos que seguir, con la misma actitud para ganar”, señaló.

Jonathan con gran recorrido en varias ligas del país en los últimos años como la Norte, Meridiana, Intersindical de Guadalajara, Guanajuato y ahora Chihuahua recordando que en la temporada 2019 también estuvo con Camargo.

“Creo que lo que nos mantiene en la pelea es que siempre hemos estado unidos, todo el equipo esta compactado y seguiremos luchando por muy difícil que sea hasta el final y sí se siente aquí una buena vibra, gracias a Dios”, comentó.

Aseguró el pitcher cerrador que estará listo y a disposición en cualquier momentos que se necesite en los próximos tres juegos de esta serie final de campeonato.

“La visita a Delicias va a ser muy difícil porque ellos estarán en casa y es un equipo que tampoco se rinde, pero nosotros daremos el 100”, resaltó. “Nosotros vamos por lo menos por un juego para poder regresar a jugar en casa”, destacó.

Por último, el serpentinero tapatío mando un mensaje a toda la gente beisbolera de aquella región.

“Además de darle las gracias a la afición de Mazorqueros, quiero pedirles que nos sigan apoyando como nos han apoyado que nosotros siempre daremos todo por la camiseta y mas ahora que podemos ser campeones”, finalizó.

Para Saber…

Jonathan juega béisbol desde los 17 años de edad cuando incursionó a nivel profesional en la Liga Mexicana con los Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca, Leones de Yucatán y Algodoneros de La Laguna.

De Cerca:

Nombre: Jonathan Frutos Mares

Edad: 28 años

Originario: Ocotlán, Jalisco

Estatura: 1.75 Mts

Posición: Lanzador/ Cerrador

Disciplina: Beisbol

Equipo: Mazorqueros de Camargo