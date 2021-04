Fue Marco Fabián el chivo expiatorio de la Liga MX

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad de México— Marco Fabián, volante del FC Juárez, consideró que el castigo que le impuso la Liga MX hace más de un mes por violar los protocolos sanitarios fue para ponerlo de ejemplo.

El futbolista fue castigado luego de que saliera a la luz una cena que tuvo con su novia y un par de amigos en su casa.

"Tenían que encontrar a alguien para poner un ejemplo y me tocó a mi, pero también entra la situación de que uno no tiene ni voz ni voto, pero tampoco me dan ganas de dar explicaciones ni nada", explicó a Balam Sports

Fabián, quien también fue multado por su equipo, de manera interna, dijo que no organizó una fiesta en su casa y cada uno de los asistentes se había realizado una prueba PCR, para detección de Covid-19.

"Uno a veces se cansa de querer decir la verdad y que al final ni siquiera valga la pena. Estaban dos amigos que venían de fuera, ni siquiera venían conmigo, estaban con mi novia, componiendo música, no había más de 4 personas en la casa, nada fuera de la normal, eran las 10 de la noche, fue una cena normal", detalló.

"Justo sale la música porque estoy promocionando su canción, y con eso se magnífica, sale alcohol en la mesa y se piensa que hice la fiesta mundial del año, con DJ y 800 personas. Así se sale de control el contexto".

El volante de los Bravos dijo que lo más lamentable es que la gente cree esta versión, y por ello tuvo que salir a aceptar la situación.

"Al final hay contratos, no puedes hacer nada, no soy de meterme en problemas de abogados", detalló.

Fabián reveló que la multa impuesta por la directiva de FC Juárez fue mucho mayor a la que tuvo que pagarle a la Liga, que fue de poco más de 100 mil pesos.

"Hay cuestiones que uno no puede hacer ni decir nada, pero tengo que aceptarlas porque eso da vueltas, y creo que la vida te regresas las cosas porque al final no lo haces con maldad. La gente que me conoce sabe perfectamente la clase de persona que soy", subrayó.