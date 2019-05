Fuera Marioni; Michel tomaría las riendas de Pumas

Ciudad de México— Bruno Marioni no seguirá con Pumas. Fuentes cercanas al club confirmaron que el timonel argentino no terminará su contrato y ahora la dirección técnica del conjunto capitalino está vacante.

Jesús Ramírez, presidente deportivo del equipo, analizó la gestión del "Barullo" y decidió hacerlo a un lado para iniciar un nuevo proceso.

Ramírez platicó con varios candidatos como Eduardo Coudet y Antonio Mohamed, pero al final Miguel González Michel, exjugador del Real Madrid, tomó la delantera y es el que apunta para asumir el timón de los universitarios.

Marioni llegó a la dirección técnica de los Pumas en la jornada 5 del Clausura 2019 y aunque logró victorias importantes, venciendo al América y las Chivas, no pudo meter al equipo a la Liguilla.

En la Copa MX llegó hasta las Semifinales donde fueron eliminados por Juárez FC.

El equipo terminó dando bandazos y fue goleado 5-2 en la jornada 17 por el Santos.

Marioni tenía 3 años de contrato y al final, Ramírez decidió removerlo para iniciar un proyecto de cero con un técnico de mayor experiencia.

El equipo está fracturado desde que David Patiño dejó la dirección técnica, pues no había líderes en el vestidor ni compromiso de parte de varios integrantes del plantel.

Se espera que en los próximos días se dé a conocer la lista de transferibles.

Pumas reportará al trabajo el 10 de junio.