Fui un chivo expiatorio: Marco Fabián

Marco Fabián, mediocampista de Bravos, rompió el silencio sobre la sanción que recibió luego de romper el protocolo sanitario de la Liga MX y considera que fue un ‘chivo expiatorio’, pues comentó que el castigo fue para que la liga pusiera el ejemplo.

Fabián de la Mora fue sancionado el pasado 11 de marzo luego de que se publicaran en redes sociales videos de una reunión en casa del futbolista; en las publicaciones se pudo observar al jugador aparentemente con un vaso de alcohol en la mano.

“Tenían que encontrar a alguien para poner un ejemplo y me tocó a mí, pero también entra la situación de que uno no tiene ni voz ni voto, pero tampoco me dan ganas de dar explicaciones ni nada”, explicó Marco Fabián en una entrevista para Balam Sports.

La explicación que dio el futbolista fue que solamente tuvo una reunión con amigos (que son cantantes) y su novia para cenar. Sobre el alcohol, el jugador dijo que sostuvo el vaso sólo para acompañar a sus amigos en el video, “como buen mexicano”, dijo; pero señaló que no lo ingirió.

“Justo sale la música porque estoy promocionando su canción, y con eso se magnífica, sale alcohol en la mesa y se piensa que hice la fiesta mundial del año, con DJ y 800 personas. Así se sale de control el contexto”.

Además, de la Mora recalcó que sus acompañantes se habían realizado una prueba PCR para la detección de Covid antes de la reunión.

“Uno a veces se cansa de querer decir la verdad y que al final ni siquiera valga la pena. Estaban dos amigos que venían de fuera, ni siquiera venían conmigo, estaban con mi novia, componiendo música, no había más de cuatro personas en la casa, nada fuera de lo normal, eran las 10 de la noche, fue una cena normal”, detalló.

El FC Juárez también multó internamente al jugador, quien aseguró que incluso el monto económico fue mayor a la sanción que le impuso la Liga, que fue de poco más de 100 mil pesos.

Finalmente, Marco comentó que tuvo que aceptar las sanciones, a pesar de todo lo que explicó, pues no quiso involucrarse en más problemas y cumplió con el período de confinamiento, que constó de 10 días separado del club.

Marco Fabián de la Mora

Edad: 31 años

Fecha de nacimiento: 21 de julio de 1989

Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco

Estatura: 1.70 m

Peso: 64 kg

Disciplina: Futbol

Posición: Mediocampista

