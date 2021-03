Fulminados en Torreón

No solamente es la victoria del Santos sobre Bravos, sino la victoria de la ciudad de Torreón sobre la de Juárez. Salvo la reacción de Bravos en los últimos 20 minutos y haber logrado acercarse en el marcador, Bravos dio 70 minutos pésimos. Podríamos decir que fiel a su costumbre… y bien dicho. Cierto es que a falta de 10 minutos Bravos pudo empatar, pero una gran atajada del juvenil arquero del Santos, Acevedo, lo impidió. Se agradece la reacción de Bravos al final, pero volvamos al punto: no pueden desperdiciar 70 minutos y solamente reaccionar cuando ya tienen el agua en el cuello. Y no es tanto que Bravos haya cambiado el contexto del partido, nada de eso, sino que el Santos bajó un poco las revoluciones y dejó de ser la casi aplanadora en la que estaba convertido durante 70 minutos.

Qué bueno que ya no inició Marco Fabián, quien ni mete gol ni da pases de gol. Entró para la segunda mitad, pero sin marcar diferencia. Pero no le quitemos a Bravos su mérito de haber podido acercarse tan peligrosamente al marcador tras ir perdiendo por tres goles a cero. Sí le sacó canas verdes al Santos y lo puso muy nervioso al final. Los de Luis Fernando Tena necesitan comprometerse con la causa, con el proyecto institucional. Ya han sido Cobras, Indios y ahora Bravos. Y sí, ningún proyecto cuaja, porque el actual de Guillermo Cantú comenzó como un sueño ambicioso y a la fecha está siendo un negocio pésimamente rentable; es obvio que es más pérdida que ganancia en todos los sentidos. Hay un punto medular: los jugadores no sienten apego por la institución, no les genera una sensación de pertenencia, como sí sucede, por ejemplo, en el Santos. Ahí sí que hay sentimiento de pertenencia por el club.

Lo que para el Santos estaba siendo un triunfo bien cómodo y con muy pocas dificultades, terminó siendo un partido donde el local acabó pidiendo la hora. Los últimos 4 minutos fueron de infarto y podría haber sucedido cualquiera de dos escenarios: el empate heroico de Bravos o, como aconteció, la victoria sufrida del Santos. Claro que el Santos, dentro de su buen partido, se lleva un serio llamado de atención: no pueden tener una ventaja de 3 a 0 y terminar 3 a 2 y pidiendo la hora. Ejemplo de perseverancia y trabajo el accionar de los canteranos del Santos, desde Acevedo hasta Campos y Santiago Muñoz. Grandes juveniles que se están graduando ya como profesionales con muchísimo talento.

El Santos no necesita de grandes nombres ni estrellas porque está confiando en su cantera: ejemplo para todos los equipos del país. Toca jornada doble y Bravos recibe al plantel todo poderoso de Monterrey que, dicho sea de paso, anda mal. El Santos visitará a Pumas en México el jueves y puede aspirar a ser segundo lugar. A Juárez solamente le queda tratar de arañar puntos para evitar ser multado, pero como ya lo mencioné en un artículo anterior: si multan a Bravos, que paguen los jugadores.