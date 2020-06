Fundador de CrossFit sale de la compañía tras burlarse del caso Floyd

El fundador de CrossFit, Greg Glassman, se enfrentó a una gran reacción este fin de semana cuando el fundador del programa de entrenamiento publicó un tweet racista burlándose del asesinato de George Floyd y la actual pandemia de coronavirus.

La publicación provocó que Reebok decidiera no extender la relación más allá de 2020. Glassman renunció como director de Crossfit como una medida para tratar de salvar el nombre del programa.

Y es que CrossFit finalmente lanzó una disculpa por Glassman, pero BuzzFeed News recuperó recientemente el audio de la llamada Zoom del personal de Glassman donde el ahora ex director de CrossFit lanzó teorías de conspiración sobre el asesinato de George Floyd y dijo: "No estamos de luto por George Floyd , no creo que yo ni ninguno de mis empleados lo esté".

Según BuzzFeed, la llamada fue de 75 minutos, y Glassman desestimó la necesidad de que CrossFit hablara sobre el racismo sistémico y la brutalidad policial que victimiza a la comunidad negra.

"Estoy dimitiendo como CEO de CrossFit, Inc., y he decidido retirarme. El sábado creé una grieta en la comunidad CrossFit y lastimé involuntariamente a muchos de sus miembros".

"Desde que fundé CrossFit hace 20 años, se ha convertido en la red de gimnasios más grande del mundo. Todos están alineados para ofrecer una solución elegante al problema molesto de las enfermedades crónicas.

Crear CrossFit y apoyar a sus afiliados y legiones de entrenadores profesionales ha sido un trabajo de amor. Los que me conocen saben que mi único problema es la epidemia de enfermedades crónicas.

Sé que CrossFit es la solución a esta epidemia y que CrossFit HQ y su personal sirven como administradores de afiliados de CrossFit en todo el mundo. No puedo dejar que mi comportamiento se interponga en el camino de las misiones del cuartel general o de los afiliados. Son demasiado importantes para poner en peligro", escribió Glassman en un comunicado.

Fuente: www.elimparcial.com