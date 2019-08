Futbol americano forja el carácter

Ciudad de México





Para llegar a la NFL los filtros son demasiado estrechos. Lograrlo requiere de dotes poco habituales. Pero para mantenerse, también hay que tener una disciplina tajante. Decía Vince Lombardi, legendario entrenador, que “el futbol americano es como la vida: requiere perseverancia, abnegación, trabajo duro, sacrificio, dedicación y respeto por la autoridad”. Esa filosofía la profesa el defensivo de tercer año de los Ángeles Chargers, Isaac Rochell.





"El futbol importa por lo que te enseña afuera del propio deporte, eso es lo más importante para mí. Constantemente estás escudriñado, constantemente eres evaluado por tus compañeros, tus entrenadores y los aficionados, lo cual es muy duro. Pero también te obliga a ser la mejor versión de ti mismo, y creo que si puedes tomar esa misma mentalidad para otros ámbitos, es muy difícil no ser exitoso. Con el futbol he aprendido mucho acerca de la vida”, detalló en entrevista con Excélsior.





Nacido en McDonough, Georgia, a Rochell le inculcaron desde temprana edad la cultura deportiva. En Estados Unidos, las escuelas secundarias suelen tener equipos de diversas especialidades, y el defensivo destacó en varias. Así comenzó a recorrer la avenida que lo llevó a uno de los equipos más poderosos en la actualidad de la NFL.





"Me gustaban todos los deportes y jugaba de todo, desde basquetbol hasta beisbol. Naturalmente, mi vida me condujo a una cancha de futbol americano, y luego empecé a enamorarme del juego en el colegio. Cuando llegué en la NFL me enamoré de la competencia, de tratar de ser la mejor versión de mí mismo día por día, entonces ha sido un camino que he disfrutado mucho.”





El ala defensiva se ocupa en dejarlo todo en cada entrenamiento y en cada partido. Con 24 años, entendió que lo que logre ejecutar en la cancha lo ayudará a sortear los desafíos cotidianos.





"Hay que intentar llevar esta mentalidad a la vida. He enfrentado otros retos afuera, y he podido manejarlos con mayor facilidad porque el futbol me ha retado demasiado y me ha hecho crecer”.





Isaac Rochell no tendrá un camino fácil en el futbol profesional. Por lo pronto tiene enfrente a un monstruo con el puesto asegurado, Joey Bosa, situación que asume con inteligencia y humildad.





"Ha sido genial para mí y creo que para él (Bosa) también, retarnos entre nosotros, hablar de las jugadas, realizar movimientos y hablar de ellos. Eso siempre nos hace jugadores más competitivos, porque el objetivo es ser mejor día a día, y para eso sirven las conversaciones que tenemos con los compañeros más talentosos”, finalizó el formado en Notre Dame.





MUESTRA GRAN APRECIO POR LOS MEXICANOS

En Los Ángeles, el jugador de los Chargers Isaac Rochell ha podido conocer una faceta de la comunidad mexicana y reconoce su riqueza.





"¿Qué he notado en los mexicanos? Cultura, familia y un aprecio por nuestro equipo. Creo que esta comunidad, en general, ya sea en Estados Unidos o en México, tiene una cultura muy rica y esta gente es atraída por los Chargers, lo cual me hace muy feliz”, señaló.

Isaac Rochell reconoce la pasión mexicana por la NFL / Foto: Imago7

El pupilo de Anthony Lynn es partidario de la expansión de la liga, más aún en un territorio donde el futbol americano se ha convertido en un tema de conversación creciente como lo es México.





"Los mexicanos aman la NFL, y a mí me encanta. Ellos quieren cada vez más futbol americano, entonces creo que es extraordinario que la liga haya creado este ambiente para los fanáticos en México”, dijo.