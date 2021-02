Futbolista del León confiesa que jugó la final de Liga MX contagiado de Covid-19

Léon, México-. León se coronó campeón del pasado Guard1anes 2020 tras vencer a Pumas en la final con marcador global de 3-1, pero los esmeraldas jugaron la final con Emmanuel Gigliotti contagiado de Covid-19.

El delantero argentino del León FC reveló que disputó la final de Liga MX contagiado de Covid-19 sin saberlo, quien al día siguiente se enteró ya que se hizo una prueba porque iba a viajar a su país.

“Jugué la segunda final sin saberlo, contagiado, porque el otro día me iba para Argentina, me hago el PCR que me pedían en Argentina y me da positivo. Entonces quiere decir que la final la jugué con el bicho”, confesó el sudamericano para TyC Sports.

Con todo y coronavirus en su cuerpo, Emmanuel Gigliotti metió el primer gol de León en el partido de vuelta al minuto 12, que significó la anotación con la que los felinos tomaron la ventaja en la pizarra global de la final.

En tres partidos que ha jugado el delantero de 33 años en este Clausura 2021, el nacido en Buenos Aires todavía no ha metido gol ni ha dado asistencias.

Fuente: www.elimparcial.com