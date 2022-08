Futbolista falta a su propia boda y envía a su hermano en su lugar

Mohamed Buya Turay, un futbolista de Sierra Leona que recientemente concluyó su compromiso contractual con el Henan Songshan Longmen de la Superliga China, protagonizó un hecho que parece sacado de una comedia de Hollywood: fue incapaz de asistir a su propia boda, por lo que envió a su hermano en su lugar.

Turay lo tenía todo organizado para casarse el 21 de julio en su país natal. Sin embargo, el club sueco Malmö FF, que lo había fichado un par de días atrás, le pidió que se incorporara lo antes posible para que compitiera en las rondas clasificatorias para la fase final de la Europa League.

"Nos casamos el 21 de julio en Sierra Leona. Pero no estuve allí porque el Malmö me pidió que viniera antes. Hicimos las fotos por adelantado. Así que parece que estuve allí pero no fue así. Mi hermano tuvo que representarme él mismo en la boda", dijo el jugador en una entrevista con el periódico sueco Aftonbladet tras compartir un tuit en el que se le veía junto a su ahora esposa, ambos sonrientes y vestidos para la ocasión.

Turay añadió que intentará llevar a su mujer a Suecia para que puedan vivir juntos.

"Primero ganaremos la liga y luego me iré de luna de miel en diciembre", bromeó.

Turay debutó este jueves con su nuevo equipo en la Europa League en el partido contra el Dudelange luxemburgués, al cual el Malmö FF ganó 3-0.