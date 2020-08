Gabriel Caballero, DT de FC Juárez, será multado por arremeter contra el arbitraje

México.- El dirigente de los Bravos de Juárez, Gabriel Caballero, salió con la sangre hirviendo después del partido contra Chivas del Guadalajara, correspondiente a la jornada 4 de Guard1anes 2020, y es que su insatisfacción con el arbitraje fue tan grande, que no se pudo contener a lanzar comentarios en contra, lo que le costó una multa económica.

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX anunció este jueves sobre el castigo que se le impuso a Caballero por las quejas en contra del arbitraje durante el partido y debido a que lo hizo públicamente ante los medios de comunicación, fue que se ocasionaron estas medidas sobre Caballero.

“Se sanciona al Sr. Gabriel Caballero Schiker, Director Técnico del Club FC Juárez, LIGA MX, con una multa económica por infringir el artículo 1 del Apéndice l “De las declaraciones públicas” del Reglamento de Sanciones de la FMF”, declaró.

La derrota contra las Chivas por marcador de 2-0, le pesó tanto a Caballero, ya que asegura que el arbitraje “lo acuchilló” en el encuentro, ya que asegura que se marcaron varias jugadas en su contra, que fueron dudosas, como un penal que se marcó a favor de los de Guadalajara, lo que no vio nada bien Caballero.

“Para mí, yo viendo desde afuera, me parece que nos acuchillaron con el penal, me parece que es una jugada normal, donde el jugador queda abajo del brazo de nuestro defensa. No entiendo por dónde ve el penal”, declaró.

La Federación Mexicana de Fútbol ha dictaminado dentro de su reglamento fuertes multas respecto a este tipo de acciones indisciplinarías, por lo que se dice que Caballero tendría que pagar una fuerte suma de 17 mil 360 pesos hasta los 868 mil 800 pesos, todo dependerá de lo que la Comisión Disciplinaria indique.

“Todo Afiliado y/o empleado de la FMF que haga declaraciones públicas que impliquen daño, menosprecio, difamación o agravio a la FMF o a las personas que desempeñen cargos honoríficos o remunerados en la misma, Clubes, Jugadores, integrantes del Cuerpo Técnico, Árbitros, Directivos, Oficiales, y/o cualquier otro Afiliado a la FMF, será sancionado por la Comisión Disciplinaria, por tanto, se deberán abstener de emitir juicios públicos sobre el desempeño del Cuerpo Arbitral, de los Comisarios, de la FMF, sus órganos de gobierno y sus integrantes, así como de terceros involucrados que tengan como intención o efecto, desacreditar, denostar, desprestigiar y/o causar perjuicio o daño”, dicta el articulo.

