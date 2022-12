Galería: Kevin Trapp, el portero que robó suspiros en Qatar

Tomada de Internet Tomada de Internet Tomada de Internet Tomada de Internet Tomada de Internet Tomada de Internet Tomada de Internet Tomada de Internet Tomada de Internet

Ciudad de México.- Kevin Trapp es un futbolista alemán que juega en la posición de guardameta en el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga de Alemania, y la selección alemana y quien es considerado uno de los más guapos de Qatar 2022.

Comenzó su carrera en las divisiones juveniles del F. C. Brotdorf, el S. S. V. Bachem y el S. V. Mettlach. En 2005 se unió al F. C. Kaiserslautern, con el que realizó su debut profesional el 9 de agosto de 2008 en una derrota ante el F. C. Carl Zeiss Jena por copa nacional.

En 2012 se unió al Eintracht Fráncfort, con el que jugó ochenta y dos partidos en la liga y disputó en la temporada 2013-14 la Liga Europa de la UEFA, en la que su equipo llegó hasta los dieciseisavos de final.

En 2015 fue transferido al París Saint-Germain, con el que disputó la Liga de Campeones de la UEFA. El 31 de agosto de 2018, fue cedido al Eintracht Fráncfort y le fue asignado el dorsal número 31. Esa temporada integró el «Equipo ideal» en la Bundesliga y la Liga Europa.

En agosto de 2019 se hizo oficial el traspaso definitivo y firmó hasta 2024.

Está casado con la modelo brasileña Izabel Goulart.