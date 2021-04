‘Galopa’ juarense García al Tri Sub-15

Cortesía

Como los de todo futbolista de su edad, los sueños del juarense Emilio García en el futbol no tienen límite, sobre todo porque él los basa en la dedicación y el trabajo de todos los días, mismos que ayer le han dado los primeros frutos y le han ayudado a dar otro paso en su carrera deportiva, al haber sido convocado a la Selección Mexicana de la categoría Sub-15.

“Me siento demasiado feliz, es un objetivo a corto plazo, día a día se trabaja duro y aquí está el resultado”, declaró el jugador nacido en esta ciudad un 18 de abril del 2006.

En el presente torneo, Clausura 2021, Emilio participa con el equipo Sub-17 de los Bravos, donde se ha ganado la titularidad en los cuatro partidos más recientes, a partir del que disputaron el pasado 2 de abril ante Cruz Azul, correspondiente a la jornada 13.

“Es un torneo muy competitivo, ahí soy el menor. Para mí es un orgullo porque me he ganado la titularidad por el esfuerzo y la dedicación, además siempre me he destacado por jugar en una categoría más arriba, pero hay que seguir echándole ganas, ahí están los frutos, pero hay que seguir mejorando porque no he logrado nada”.

Esta es la primera convocatoria para el joven jugador de 1.73 metros de estatura y deberá reportarse este domingo con la Selección Sub-15.

“Se van a presentar el sábado 24, pero yo hasta el domingo 25 porque ese día jugamos en Querétaro y ya de ahí me voy a la concentración”.

Emilio García empezó a jugar futbol a los 4 años de edad en el Colegio Sierra Madre y desde entonces no ha dejado de patear balones. Su primer contacto con el futbol se dio cuando su papá trabajaba con los Indios de Juárez y lo llevaba al estadio. En ese tiempo su papá conoció a Tomás Campos, hoy entrenador de Bravos Sub-20, y éste le dijo que llevara a Emilio a las inferiores de los Bravos, a donde llegó hace dos años y medio.

“Aquí me he sentido muy bien, es una satisfacción decir que estoy en las fuerzas básicas, creo que es un mérito mío y de mi familia. He mejorado mucho, he tenido un buen desarrollo en el club, me han tratado muy bien”.

En los planes de Emilio primero está debutar en Primera División, si se pude como menor de edad, luego consolidarse en el equipo de su ciudad y después pensar en grande, en jugar en Europa, además de representar a México en un Mundial.

La ilusión de Emilio García crece y es alimentada también al ver que otros juarenses actualmente tienen éxito en el futbol mexicano, como el caso de Santiago Muñoz con el Santos de Torreón.

“A Santi Muñoz lo conocí, mi hermano convivió con él, siempre he sido admirador de él por como es, porque es de Juárez. Me da mucha ilusión que más jugadores de Juárez estén triunfando y yo voy para allá”, concluyó el joven jugador de los Bravos.

Nombre: Emilio Gael García

Equipo: Bravos del FC Juárez

Posición: Contención

Fecha de Nac.: 18 de abril de 2006

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 15 años

Estatura: 1.73 m

Peso: 69 kg

Números en el Clausura 2021 (Sub 17)

Juegos jugados 4

Titular 4

Minutos 333

Goles 0

Autogoles 0

Amarillas 0

Rojas 0