Gana Bottas la pole en China

Guadalajara, Jal.- El mexicano Sergio Pérez no logró avanzar a la Q3 en la calificación del Gran Premio de China de la Fórmula Uno, y el domingo partirá en el lugar 12 de la parrilla, ante la inferioridad que muestra su auto respecto a los rivales de la parte media del campeonato.

Checo fue el único piloto de la escudería Racing Point en avanzar a Q2 y logró meter una vuelta de 1:33.229, pero no le alcanzó para meterse al Top 10, ante el mejor rendimiento de los Renault y los Haas.

El finlandés Valtteri Bottas, de Mercedes, fue el ganador de la Pole Position en el circuito de Shangai, al superar a su coequipero Lewis Hamilton que saldrá segundo.

El alemán Sebastián Vettel partirá tercero, junto a su coequipero Charles Lecler, quien arrancará en cuarto.

Los Red Bull fueron el tercer equipo top en colocar sus autos en la tercera fila, con Max Verstappen en quinto y Pierre Gasly en sexto.

Daniel Ricciardo, con su Renault, logró el séptimo cajón de salida, junto a su compañero Nico Hulkenberg, que partirá en octavo.

Completan el top 10 los Haas con el danés Kevin Magnussen en el noveno cajón y con Romain Grosjean en el décimo.

Por delante de Checo estará el ruso Danil Kvyat, pero el tapatío saldrá adelante de Kimi Raikkonen, quien saldrá en la posición 13 por delante de los McLaren de Carlos Sainz en 14 y Lando Norris en 15.

El canadiense Lance Stroll no logró avanzar de Q1 con el otro Racing Point y partirá 16 mañana en la carrera número mil de la historia de la Fórmula Uno.