Gana Checo Pérez el Premio Nacional de Deportes

Ciudad de México.- El piloto Checo Pérez ganó el Premio Nacional de Deportes 2022 gracias a su destacada temporada con la escudería Red Bull de Fórmula Uno.

Checo, actualmente es tercero en el Campeonato de Pilotos con 265 puntos y suma dos victorias en lo que va de la campaña, Mónaco y Singapur.

Pérez se convierte en el primer piloto azteca en recibir el título, sin embargo, al estar en la categoría de Deporte Profesional, no recibirá apoyo económico.

"Nunca me ha gustado compararme con los otros pilotos mexicanos, al contrario, siempre me he sentido muy orgulloso de lo que cada quien ha hecho, de lo que cada uno tiene en su historia. Yo creo que es un momento bueno, con lo que ha pasado en el automovilismo, pero lo que significa para mí un premio así es lo que genera para las nuevas generaciones.

"En lo personal, no me cambia mucho. Quiero que se den cuenta las nuevas generaciones que sí es posible competir contra los mejores del mundo", comentó el tricolor hace unas semanas a ESPN.

En la categoría de Deporte No Profesional, las ganadoras fueron Isabel Aburto, Karina Alanís, Beatriz Briones y Maricela Montemayor del equipo de kayak K4-500; en Deporte Paralímpico, el para-nadador Jesús Hernández; en Entrenador, Elizabeth Orta de Canotaje; en Juez-Árbitro, la asistete Karen Díaz de futbol, y en Trayectoria Destacada, el ex boxeador Julio César Chávez.