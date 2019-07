Gana Chivas en cartera, pierde en cancha

Ciudad de México.- "Las acciones expresan prioridades", decía Mahatma Gandhi.

Para comprender la crisis deportiva que atraviesa el Guadalajara hay que analizar los efectos de la conformación del plantel y los partidos de preparación.

El equipo arrastra una racha de seis derrotas, entre juegos de Liga y encuentros internacionales en Estados Unidos.

Sin embargo, para la directiva que encabeza Amaury Vergara no todo ha sido negativo en este verano, ya que los equipos profesionales tienen que ingresar recursos financieros para su sana operación.

Los cinco partidos en Estados Unidos, contando en el de esta noche contra el Atlético de Madrid, le dejarán al Club Guadalajara poco más de 3.6 millones de dólares.

De acuerdo con una fuente cercana a la organización de la International Champions Cup, las Chivas ganarán unos 3 millones de dólares por jugar contra la Fiorentina, en Chicago; el Benfica, en Santa Clara, y los Colchoneros, en Dallas.

A eso hay que agregar lo que pagaron los organizadores de la Colussus Cup, en la que el Rebaño enfrentó al River Plate y al Boca Juniors.

De acuerdo con un agente especializado, cada juego frente los argentinos habrían representado una ganancia que ronda los 300 mil dólares.

En dos meses de preparación, la administración rojiblanca obtuvo recursos que facilitarán la operación en la Liga MX.

Pocos clubes mexicanos tienen una marca tan cotizada como las Chivas en EU.

Los resultados son bastante malos y la gestión de Tomás Boy quedó sacudida con la derrota de 3-0 frente al Santos, el domingo en la Liga.

Sin embargo, las Chivas pocas veces habían tenido una preparación frente a cinco rivales tan calificados.

¿El momento era el adecuado? Probablemente no, pero al plantel se sumaron en su mayoría futbolistas libres, por lo que el club no tuvo que pagar por sus pases.

Las Chivas perdieron en resultados, pero ganaron en finanzas.