Gana Chivas juicio millonario

Ciudad de México.- Un tribunal federal resolvió que la aseguradora Monterrey New York Life tiene que pagar dos millones de dólares más intereses a las Chivas de Guadalajara, por la incapacidad permanente que obligó al retiro del jugador Rafael Márquez Lugo.

Se trata de un precedente relevante para el deporte profesional mexicano, pues hasta ahora ha habido pocos litigios donde se reclame a una aseguradora que se niega a pagar por la lesión que retira a un jugador.

Benjamín Soto, magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa, revocó la sentencia de un juez de Distrito que había absuelto a la aseguradora.

En 2013, Chivas de Corazón S.A. contrató una póliza "star para persona clave" para Márquez Lugo, que cubría 3.5 millones de dólares por fallecimiento, y dos millones por incapacidad permanente.

Márquez tuvo que retirarse en 2016 por una lesión de rodilla, pero Monterrey New York sostuvo que no había incapacidad total porque sí podía dedicarse a "otras actividades lucrativas", lo que rechazó el magistrado, quien acusó a la aseguradora de conducirse con malicia.

Soto aclaró que Chivas contrató el seguro para proteger la inversión que hizo en Márquez Lugo, que dejó de serle útil al no poder jugar futbol, y no como un acto de altruismo.

"En el conflicto de origen quedó probada la causa generadora de la contratación del seguro (proteger la inversión-recurso humano estratégico-del club de futbol), que la demandada desconoció maliciosamente; quien además no intentó, con las pruebas que ofreció, desvirtuar la incapacidad de aquel para jugar profesionalmente, es inconcuso, a criterio de quien resuelve, que se condujo sin motivo razonable durante el procedimiento, porque de manera voluntaria y consciente, trató de evadir el pago de sus obligaciones comerciales", dice la sentencia.

La aseguradora promovió, a mediados de junio pasado, un amparo directo ante el Segundo Tribunal Colegiado Civil, que será la última instancia del caso, y tuvo que pagar una garantía de 2.1 millones de pesos para evitar que Chivas ejecute la condena de dos millones de dólares.

Además de los dos millones de dólares, el magistrado condenó a la aseguradora a pagar una indemnización por mora, prevista en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que se calculará a partir de julio de 2016 e incrementará significativamente el monto final.