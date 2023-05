Gana Dorados a Rojos de Jiménez en 11 entradas

Un imparable de Leo Rosales en la parte baja del undécimo episodio dejó tendidos en el terreno a los Rojos de Jiménez, y le dio la victoria 11-10 a los Dorados de Chihuahua este jueves por la noche, al abrir la temporada 2023 de la Liga Estatal de Béisbol, en el Monumental Estadio Chihuahua.

Chihuahua se recuperó en dos ocasiones en este juego de una desventaja de tres carreras, incluyendo esa undécima entrada, en la que perdía 10-7 y estuvieron a un out de la derrota.

Rosales empujó a Sergio Nájera, quien estaba en tercera luego de haber dado imparable al central con el que la casa se había llenado. Iván Morales dio rodado a las paradas cortas y parecía que el juego iba a terminar, pero la pelota botó muy alto de pronto y se fue de imparable impulsor de dos carreras, lo que empató el encuentro, dejando la mesa puesta para el hit ganador.

Los Rojos atacaron temprano los pitcheos del profesional Luis Iván Rodríguez y en el segundo episodio le anotaron par de carreras, con hit productor de Andrés Urbina.

Jiménez, que contó además con cuadrangular de Ulises Álvarez, llegó a estar 4-1 al frente, pero Chihuahua remó contra corriente, y Marco Manjarrez empujó cuatro carreras, siendo fundamental para la -temporal- remontada y que los Dorados tomaran delantera de 6-4 a la altura del octavo episodio.

Sin embargo, los Rojos aún tenían algo que decir y se fueron al frente 7-6 en la parte alta de la novena.

Juan Manuel Madinabeitia remolcó carrera con doblete de terreno, luego avanzó en un lanzamiento descontrolado y, tras base por bolas a Eulises Álvarez, Madinabeitia anotó con rodado lento de Julio Pérez. Luego Francisco Sánchez pegó hit al derecho para empujar a Álvarez con la séptima carrera de los Rojos.

En la parte baja de esa novena entrada, con un out, Mario Cabrera dio hit al izquierdo y, con dos out, parecía que el juego terminaba en un intento de robo de base, pero la pelota se le salió del guante al parador en corto de los rojos Gerardo García. Luego, dos lanzamientos después, Ulises Villa conectó línea al jardín central, pero Raúl Ruiz midió mal la pelota y no pudo atraparla, por lo que el encuentro se empató.

En la alta de la undécima entrada los Rojos volvieron a tomar ventaja, gracias a imparable productor de Francisco Sánchez, sobre los lanzamientos del local Ángel Barreras, quien había entrado desde el noveno inning. Luego, Gerardo García, con hombre en tercera, sorprendió a la defensiva local con un toque de pelota, empujando así la novena carrera de Jiménez.

Todavía Nahím Núñez pegó hit al central para impulsar la décima carrera de los visitantes.

En la parte baja, Javier Hernández impulsó la octava de Chihuahua con un doblete, y los Dorados todavía llenaron la casa con dos out, Iván Morales sacó un rodado por las paradas cortas que botó mal y se fue de hit al izquierdo, para empujar dos carreras y empatar el marcador.

El segundo de la serie este viernes a las 19:15 horas, en el Monumental Estadio Chihuahua.