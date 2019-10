Gana Hamilton el GPMX pero no el título

Ciudad de México.- No fue por el campeonato, pero Lewis Hamilton dejó en claro que él manda en la Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de México, su segunda vez.

Beneficiado por una estrategia perfecta, en la que se mantuvo dentro de los primeros lugares toda la carrera y que solamente hizo una parada en pits, el británico de Mercedes se llevó la quinta edición del GP de México tras su regreso en 2015.

El ganar en México no le dio su campeonato, pues necesitaba sacarle una diferencia de 14 puntos a su coequipero Valtteri Bottas, cosa que no sucedió, pues el finlandés terminó en el tercer lugar.

Lewis puede lograr su sexto título de F1 la semana que viene en Estados Unidos.

Hamilton arrancó en el tercer lugar gracias a la penalización que sufrió Max Verstappen, de Red Bull, en la calificación y que le hizo perder la pole position.

Los de Ferrari iniciaron en la primera fila con Charles Leclerc en la posición de privilegio y Sebastian Vettel en segundo, lugar en el que se mantuvo a pesar de correr la mitad de la carrera en la punta.

El mexicano Sergio Pérez, de Racing Point, logró el séptimo lugar, tras una férrea defensa de su posición ante el australiano Daniel Ricciardo, de Renault.

"Checo" igualó su mejor resultado en suelo azteca, pues en el 2017 también finalizó en esa posición además de llegar a cien carreras sumando en el Gran Circo.