Gana Messi su octavo Balón de Oro

Associated Press / Lionel Messi

Ciudad Juárez.- Lionel Messi ya es ocho veces ganador del Balón de Oro.

El astro argentino fue nombrado como el mejor jugador del mundo en el año 2023 durante la ceremonia realizada por France Football, consiguiendo así su octavo galardón dorado (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Sus actuaciones en el Mundial de Qatar y la obtención de esa Copa del Mundo con Argentina fueron suficientes para que el sudamericano se impusiera sobre nombres como Erling Haaland o Kylian Mbappé, quienes lo acompañaron en la tripleta de nominados.

El "10" anotó siete goles en la justa mundialistas y también repartió otras tres asistencias, números que llevaron a la Albiceleste a consagrarse como campeón del torneo.

Mientras, Haaland obtuvo el triplete con el Manchester City la temporada anterior, ganando la Champions League, Premier League y FA Cup, marcando 52 tantos en todas las competencias, pero al final las votaciones se inclinaron por el ex jugador del Barcelona.

Los votantes dejaron a Kylian Mbappé del PSG en el tercer puesto.

Otros galardonados de la noche fueron la jugadora del FC Barcelona Aitana Bonmatí con el Balón de Oro femenino y Jude Bellingham, del Real Madrid, con el Trofeo Kopa, premio otorgado al mejor jugador joven del mundo (menor de 21 años).

Ya con el Balón de Oro en sus manos, el jugador del Inter Miani no se olvidó de sus compañeros de la Albiceleste, a quienes agradeció.

"Quiero agradecer a toda la gente que me hizo ganador de este premio, obviamente compartir este premio a todos mis compañeros de la selección. Yo creo que este es un regalo para todo el grupo, para toda la gente de Argentina después de lo que conseguimos", dijo el actual jugador del Inter Miami en la MLS.

Messi dio una cátedra de clase al felicitar a Haaland y Mbappé, de quienes admitió que tuvieron un año increíble.

"No me quiero olvidar de Haaland y Kylian que tuvieron un año increíble, no tengo duda de que en los próximos años se van a hacer con este premio, no tengo duda que voy a disfrutar de buen futbol por mucho tiempo por la clase de jugadores que hay en esta gala", agregó.