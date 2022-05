Gana piloto mexicana la carrera de género

Miami, Estados Unidos.- A sus 19 años, la piloto mexicana Regina Sirvent, primer mujer latina en ganar una carrera de NASCAR internacional (México 2020), ha luchado con éxito por abrirse un lugar en un deporte considerado para hombres.

"Muchas veces a los hombres no les parece que les gane una mujer. Yo al principio decía que pues era igual, ser mujer o ser hombre, pero cuando gané la primer carrera en 2020 en Nascar México, me acuerdo que todos los demás pilotos protestaban como de 'no, es que algo trae su motor, es que algo trae su dirección, es que algo traen sus llantas'.

"Ahí me di cuenta de que sí hay una diferencia, pero ahora me alegra ir y demostrar lo que es manejar como mujer", dijo en entrevista para Grupo REFORMA.

Su pasión por la velocidad comenzó a los 9 años en los Go-karts, cuando su abuelo, un piloto de rallys en los años 70, le regaló su primer Kart.

A los 14 años hizo su debut en NASCAR México, momento en el que se convirtió en la primer mujer en ganar la categoría de Trucks en el País. Hace dos años comenzó en NASCAR Estados Unidos.

Aunque aún no se considera un modelo a seguir, sí es consciente de que ha abierto el camino para que más niñas sigan sus pasos.

"Por ejemplo, en 2020 era la única mujer corriendo NASCAR México y el día de hoy, 2022, vemos ya cuatro mujeres en la categoría de Trucks, entonces creo que abrí esas puertas", dijo la piloto, que a la par del deporte estudia Ingeniería Industrial e Innovación Tecnológica.

A la par de sus competencias, ella hace de couch para otras mujeres que quieren correr. Actualmente, trabaja con una niña de 14 años, como parte de su Regina Sirvent Academy.

"Le estoy ayudando para que su desarrollo sea más rápido que el mío, muchas cosas de las que aprendí las tuve que aprender por mi propia cuenta, sin que nadie me dijera o sin que nadie me diera sus tipos, que fui aprendiendo con muchas carreras y con muchos fracasos y al mismo tiempo muchos éxitos.

"(Quiero) lograr enseñarle a todos esos niños y niñas que tienen un sueño, que no importa la nacionalidad, que no importa el género, siempre y cuando luches con muchas ganas por tus sueños", señaló Sirvent.

Respecto al hecho de que en la Fórmula Uno no compitan mujeres, la piloto considera que poco a poco se están abriendo paso.

"En 2019 salió W Series, la Fórmula Uno de mujeres, creo que es una oportunidad para puedan demostrar su talento y creo que también los equipos de Fórmula 1 pueden empezar a jalarlas para competir en la máxima categoría.

"Además, la Fórmula Uno tiene ya pilotos mujeres de reserva, creo que significa que hay más diversidad", dijo.

Gracias a sus logros, Sirvent también compite en NASCAR Drive for Diversity, un programa creado para incluir minorías étnicas y abrir más mercados dentro de NASCAR en Estados Unidos.

El programa beca a cuatro pilotos. Ella es la representante de los hispanos y de las mujeres.

Este fin de semana, Sirvent competirá en la segunda fecha de la temporada 2022 de NASCAR México, que se correrá en Querétaro.

Pará el próximo año, espera hacer su debut en la categoría ARCA series. Sus modelos a seguir son los pilotos Danica Patrick y Checo Pérez.