Gana Tri Sub 22 en penales a Irlanda

Toulon, Francia.- Ahora sí no hubo maldición de los penales gracias a Sebastián Jurado, quien atajó dos disparos y gracias a ello México se quedó con el tercer lugar en Toulon.

Después del empate 0-0 en tiempo regular contra Irlanda, el Tricolor se impuso debido a la gran actuación del guardameta, quien jugó su primer partido en el torneo y el cual adivinó los cinco disparos, y estuvo cerca de detener un tercero.

La situación se había complicado porque pese a que Jurado detuvo el primer envío, Érick Aguirre falló el tercero. El guardameta mexicano paró el quinto, a mano cambiada, y diseñó el triunfo del Tricolor.

Por México anotaron Eduardo Aguirre, Brayton Vázquez, Cristian Calderón y Jesús Angulo.

En la Semifinal, el Tri había perdido en penales frente a Japón.

Un partido trabado, de mucho juego en media cancha, muy similar al que disputaron en Fase de Grupos con el mismo marcador.

México se soltó futbolísticamente los últimos 30 minutos, en particular gracias a los arribos de Alan Mozo por derecha, uno de los mejores jugadores Tricolores en el torneo.

Pero no hubo demasiada claridad más allá de las intenciones, si acaso un tiro raso de Alan Medina que el portero irlandés atajó. Al 92' Mozo quedó solo luego de que los europeos jugaran mal al fuera de lugar, pero la acción no fructificó debido al mal centro del mexicano.

Después vino el desenlace en penales, la gran actuación de Jurado que obliga a la pregunta sobre cuál habría sido el destino del Tri si él hubiera parado ante Japón en la Semifinal.