Gana voto de confianza

De calidad probada con el conjunto del Municipio en el pasado Campeonato Regional, el lanzador derecho Gerardo Antonio Luna será quien esté en el centro del diamante por los Indios de Juárez mañana sábado, en el segundo juego de la serie ante Mazorqueros de Camargo.

Para el primer duelo que se lleva a cabo hoy ante el cuadro de la ‘Perla del Conchos’, las ofertas correrán por cuenta de Luis Fernando Miranda.

Fue la directiva de la Primera Zona la que adelantó que, con la finalidad de darle oportunidad a las nuevas generaciones, el serpentinero de 20 años de edad sería el abridor del juego sabatino.

En los primeros partidos de exhibición ante Faraones, Gerardo se adjudicó dos salvamentos, en labor de dos entradas, en las que permitió tres hits, ponchó a uno, no dio bases por bolas y no permitió carrera.

“Me fue bien la verdad, contento con mi desempeño y desde luego con los resultados que se consiguieron y seguimos trabajando con el grupo de cara al Campeonato Estatal, seguimos buscando un lugar con Indios”, comentó el pitcher diestro.

El coach de pitcheo, José Félix Navarro decidió darle la confianza a Luna para que sea el inicialista.

“Muy contento por la oportunidad y por la confianza que me está dando el manejador y todo el cuerpo técnico. Uno sale hacer su trabajo lo mejor que puede, se ayuda al equipo desde la función que me toca realizar dentro del campo y de alguna manera esta es la recompensa”, manifestó Luna.

Gerardo es un lanzador que puede cumplir los tres roles en el staff de pitcheo (abridor, relevo y cerrador). “Toda mi vida he sido relevo, pero también me siento cómodo abriendo juegos. Considero que parte de mis cualidades es la mecánica y la recta, además del slider”, declaró el jugador que comenzó su andar en el beisbol a la edad de dos años en la Liga Villahermosa.

“Yo, al igual que mis compañeros, quiero obtener el campeonato, darle a la afición de Juárez el título que ha esperado por muchos años”, expresó el pelotero que tenía un año y medio de vida cuando los Indios ganaron su último campeonato, en el 2000.