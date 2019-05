Ganan el corazón pero no el título

Al perder la Final del Clausura 2019, León se unió a la lista de equipos en el futbol mexicano que enamoraron con su juego y carisma pero no conquistaron el campeonato.

Atlas / Verano 1999





Los Zorros se encargaron de ponerle el sabor al Verano 1999 debido al futbol vistoso que les hacía desplegar su entrenador Ricardo La Volpe.

El cuadro tapatío contaba entre sus filas con un joven Rafael Márquez, Daniel Osorno, Miguel Zepeda, Juan Pablo Rodríguez y Erubey Cabuto.

Atlas terminó en el segundo lugar de la tabla, apenas por debajo del Toluca, otro de las cartas fuertes en el semestre y con quien se vio en la Final.

Luego de los dos partidos y tiempos extra la serie terminó igualada 5-5 por lo que se llegó a los penales, donde la puntería estuvo más fina para los Diablos Rojos.

Los rojinegros se quedaron en la orilla de obtener su segundo campeonato, uno que a la fecha todavía no llega.

La Piedad / Verano 2002

Los Reboceros tuvieron su momento de gloria en el Verano 2002, cuando bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich terminaron en el primer lugar de la tabla al sumar 37 puntos.

Dicho equipo, que vivía su segundo semestre en Primera División, tenía en sus filas a Francisco Fonseca, Jaime Ordiales, Claudio Da Silva, Rafael Medina y Óscar Rojas.

Su etiqueta de "Cenicienta" cautivo al ambiente futbolero pero como en el cuento todo terminó, no a la media noche, sino en la Liguilla.

Víctima de la "Maldición del Líder", La Piedad perdió en Cuartos ante el octavo lugar, el América, y con ello se fue toda esperanza de un logro mayor.

El equipo a la temporada siguiente fue vendido y movido a Querétaro.

Jaguares / Clausura 2004

El equipo de Chiapas contaba con apenas dos años en la Primera División cuando firmó el mejor desempeño en su historia y casi en la de los Torneos Cortos.

Con José Luis Trejo en el timón, los lacandones terminaron en el primer lugar del Clausura 2004 con 42 puntos, la segunda mejor cifra de unidades en un semestre (dicho torneo se disputó con 20 equipos), la primera fueron los 43 que logró el América en el Apertura 2002.

La figura de aquellos Jaguares era Salvador Cabañas, quien contaba con compañeros como Sergio Almaguer, Sebastián "Didi" Pereira, José Damasceno "Tiba" y el arquero Omar Ortiz.

El torneo de ensueño terminó con la llegada de la Liguilla, en la cual fueron eliminados por Cruz Azul en Cuartos de Final con la "ayuda" del "fantasma del liderato".

Veracruz / Apertura 2004

A diferencia del actual Veracruz, en el Apertura 2004 la afición del Puerto gozaba de un equipo con etiqueta de aplanadora.

Wilson Graniolatti tenía bajo su dirección técnica a Cuahtémoc Blanco, Christian Giménez, Kléber Boas, Braulio Luna, Lucas Ayala y Pablo Quatrocchi; quienes entre otros le dieron el liderato a los Tiburones Rojos.

Además de su poder en la cancha, aquel Veracruz llamó la atención luego de que no se presentara a jugar su partido de la Fecha 17 ante Chiapas debido a que no se les permitió cambiar de horario.

El club fue multado económicamente pero el "dolor" vino poco después al caer en los Cuartos de la Liguilla ante el campeón Pumas y así ser una víctima más de la "Maldición del Líder" o del karma.

San Luis / Apertura 2008

El Apertura 2008 tuvo al San Luis como el mejor equipo, claro, en la Fase Regular.

Los tuneros contaban en sus filas con un joven Ángel Reyna, el arquero Adrián Martínez, Braulio Luna, Eduardo Coudet y Tressor Moreno, todos bajo el mando de Raúl Arias.

Con 29 puntos, una de las cifras más bajas para un líder, San Luis terminó en lo alto de la Liga, lugar que le otorgó un puesto en la Copa Libertadores de 2009.

Una vez llegada la Liguilla todo se derrumbó para el club potosino al caer en su serie ante Santos, el octavo lugar. Ya ni hablar de la "Maldición del Líder".

León / Clausura 2019

Una márca histórica de 12 victorias en fila será el legado de León en este Clausura 2019, esto luego de no conquistar el título.

Los esmeraldas no pudieron completar un semestre de ensueño al caer con Tigres en la Final, una donde las ausencias y lesiones pesaron.

Su goleador, Ángel Mena, tuvo que salir en la vuelta por dolencias, mientras que su otro artillero, José Macías, se encontraba con el Tricolor Sub 20 disputando el Mundial de la categoría.

Joel Campbell, Rodolfo Cota, Luis Montes, Fernando Navarro y Rubens Sambueza son otros nombres que componen a este equipo, todos bajo el mando de Ignacio Ambriz.

El tiempo dirá si obtienen el ansiado título o quedan como una anécdota más en el futbol mexicano.