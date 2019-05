García y Hernández, inconformes; Yahir Gurrola asume

Ciuadad Juárez— Versiones y posturas encontradas se han dado en torno a la sanción que se les aplicó a los tres peloteros de los Indios de Juárez, tras la trifulca que se dio en el tercer juego de la serie ante los Mineros de Parral.

Eudor García, con siete partidos y Yahir Gurrola, con tres, han dejado diezmado al equipo fronterizo.

José Hernández ya pagó su juego de suspensión y esta tarde puede reaparecer detrás del plato en el segundo de la serie ante Venados de Madera.

“Yo considero que mi suspensión fue exagerada, ya que es parte del beisbol, y fue algo que yo no provoqué, la provocación vino por parte de ellos, del pitcher que ya en mi turno al bat me pasó la pelota muy cerca en dos ocasiones, una por atrás de la espalda, luego se vino el pelotazo a Yahir, la verdad que fue con toda la intención”, comentó García.

Después de la sanción que la Comisión de Honor y Justicia le aplicó, el pelotero de la tribu señaló que no volverá a pasar.

“Lo que yo dije, después de lo que pasó, fue que no hubo advertencia del umpire, la autoridad es él y no actuó, yo reaccione de la forma en la que se encontraba la situación, pero no lo volveré a hacer, ya que la sanción sería más grande y no puedo perjudicar a mi equipo de esa manera”, expresó el jugador fronterizo.

Fue el pasado sábado, en el tercer y último partido de la serie con la pizarra a favor de Indios 12-4 que en la parte baja del séptimo rollo se vino un pelotazo sobre Yahir Gurrola, quien tenía dos cuadrangulares en el juego.

A la distancia Gurrola se hizo de palabras con el pitcher Esner Reynoso, parecía que los dos jugadores involucrados se confrontarían, pero apareció García, quien ‘tacleó’ al lanzador de Parral y se vaciaron las bancas. Durante algunos minutos peloteros de ambos equipos forcejearon en el terreno de juego.

Ya calmados los ánimos, los umpires deliberaron y expulsaron a los citados jugadores.

“Lo que decida la Liga es justo. Fue una situación que ahí está a la vista de todos, no voy a decir más, ahora hay que aprender de los errores y ayudar al equipo”, puntualizó Gurrola.

Quien ya puede reaparecer hoy es el receptor ‘Poke’ Hernández, quien ayer pagó su juego de suspensión.

“Si partimos de que fue lo que vieron los umpires, se me hace injusto, ya que también hubo agresiones por parte de ellos, eso es muy claro, pero fue lo que dictaminaron ellos. En un video se aprecia que el fielder izquierdo llega a la bola y avienta el guante, y solamente se castigó al pitcher”, señaló el catcher de la escuadra indígena.